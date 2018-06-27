Türkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecek - BEYRUT
: - Tarihi trenlerden detaylar - Türk ve Lübnan heyetinden detaylar - İki ülke arasında protokol imzalanması - Lübnan Demiryolu ve Ortak Taşıma Kurumu Genel Müdürü Ziyad Nasr'ın konuşması - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt'un konuşmasıTürkiye Lübnan'da Hicaz Demiryolundaki bir istasyonu restore edecekBEYRUT (AA) - Türkiye, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde Hicaz Demiryolu üzerinde bulunan bir istasyonu restore edecek.Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Lübnan Demiryolu ve Ortak Taşıma Kurumu arasında imzalanan protokole göre, Türkiye, bölgedeki Osmanlı eserlerinden biri olan tren istasyonu ve çevresinin restoresini üstlenecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Beyrut'taki Demiryolu ve Ortak Taşıma Kurumu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak kendilerine ulaşan iş birliği talebi doğrultusunda geçen yıllarda Türk teknik heyetinin Lübnan'da Trablus Şam Mina Tren İstasyonunda proje öncesi hazırlık çalışmasını yaptıklarını söyledi.