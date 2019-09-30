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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye - Libya arasında uluslararası fidye operasyonu

Türkiye - Libya arasında uluslararası fidye operasyonu

Operasyon görüntüsü

Polis Rehin Efes Dolar Uluslararası 

-şahsın görüntüsü

( İSTANBUL )- Türk polisinin düzenlediği nefes kesen fidye operasyonunda, kaçırılan iş adamı kurtarıldı İSTANBUL

- Libya’da fidye için kaçırılan Arap bir iş adamı için Türk polisi devreye girdi. 800 bin dolar fidye karşılığında iş adamını rehin tutan silahlı grupların Türkiye’deki bağlantılarını tespit eden İstanbul polisi, uluslararası bir operasyona imza atarak krizi çözdü. Libya polisinin düzenlediği operasyonda iş adamı kurtarılırken, Türk polisi ise fidyeyi teslim almaya gelen zanlıları gözaltına aldı. (SK-ÖFA
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