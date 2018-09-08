Türkiye Kent Konseyleri Birliği Ünye bölge toplantısı yapıldı - ORDU
- Türkiye Kent Konseyleri Birliği Ünye Toplantısı - Kaymakam Ümit Hüseyin Güney’in konuşması - Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nuray Akçasoy’un konuşmasıTürkiye Kent Konseyleri Birliği Ünye bölge toplantısı yapıldıORDU (AA) - Ünye Belediyesi ve Ünye Kent Konseyinin ev sahipliğinde, Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Ünye bölge toplantısı gerçekleştirildi. İlçede bir otelde "Kent Konseylerinin Güçlendirilmesi ve Katılımcılık" temasıyla düzenlenen toplantı, Ünye tanıtım filmi ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği tanıtım filminin izlenmesiyle başladı. Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel yönetime halkın katılımı ve yerel demokranin oluşup gelişmesi için en önemli vasıtaların Kent Konseyleri olduğuna dikkat çekti.Birlikte ekip olarak çalışmalar yürütüldüğünde bir kentin başarısına başarı katılacağını ifade eden Güney, "Kent konseyleri yerel demokrasilerin sivil toplum örgütlerinin toplumdaki fonksiyonlarını tam manasıyla yönetime aktarması konusunda sivil, demokratik ve rafine bir kurum. Kent konseylerimiz ortak akıl, o şehirde hiçbir siyasi, hiçbir zümre öncelenmeden, geçmişten geleceğe ihtiyaçları belirleyip bir inisiyatif, bir platform oluşturmak anlamında son derece önemli bir misyon üstleniyor." dedi. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise göreve geldikten 2 ay sonra Ünye'de Kent Konseyi'nin oluşumunu tamamladığını söyledi.
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Nuray Akçasoy da kent konseylerinin amaçları, hedefleri ve yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Ünye Kent Konseyi Başkanı Musa Özgür Kıroğlu ise kent konseylerinin kentlilik bilinci ve hemşehrilik hukuku temelinde gönüllülük ve katılımcılığın en iyi derecede yaşandığı ve yaşatıldığı kuruluş olduğunu kaydetti.