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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Türkiye Kamu-Sen geleceği tanzim edecek' - KASTAMONU Video

'Türkiye Kamu-Sen geleceği tanzim edecek' - KASTAMONU Video

"Türkiye Kamu - Sen geleceği tanzim edecek" - KASTAMONU - Salondan ve katılımcılardan detaylar - Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması"Türkiye Kamu - Sen geleceği tanzim edecek" - Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci:"Türkiye Kamu - Sen geçmişini unutmadan geleceği tanzim edecek. Gelecek hedeflere yürüyecek" - "Ülkemizin değerleriyle asla ters düşmeyeceğiz. Milli değerlerimizi manevi değerlerimizi yaşatacağız"KASTAMONU (AA) - Türkiye Kamu - Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Türkiye Kamu - Sen geçmişini unutmadan geleceği tanzim edecek. Gelecek hedeflere yürüyecek." dedi.
Kahveci, özel bir salonda düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Kamu - Sen'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesiyle, milletiyle bölünmez bütünlüğünü esas alan bir sendikal anlayışı benimsediğini belirtti.
Demokratik ve şeffaf bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Kahveci, şunları belirtti:"Ülkemizin değerleriyle asla ters düşmeyeceğiz. Milli, manevi değerlerimizi yaşatacağız. En önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurarak bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilelebet payidar olması için canla başla çalışacağız. Hem devletimizi yaşatacağız, hem milletimizin geleceğini düşüneceğiz, hem de kamu çalışanlarımızın hak ve menfaatlerinin korunup geliştirilmesi noktasında sendikacılık görevimizi yerine getireceğiz."27 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Kahveci, bu süre zarfında zorluklar da yaşadıklarını ancak bundan yılmadıklarını belirtti.
Hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini anlatan Kahveci, "Türkiye Kamu - Sen geçmişini unutmadan geleceği tanzim edecek. Gelecek hedeflere yürüyecek. Biz inanıyoruz ki bu millet, bu devlet var olduğu sürece Türkiye Kamu - Sen var olacak. Türkiye Kamu - Sen var olduğu sürece de Türkiye Cumhuriyeti ebed müddet yaşayacaktır." diye konuştu.
Farklı istihdam modellerinin çalışma barışını zedelediğini savunan Kahveci, sözleşmeli çalışanlara seçimlerden önce kadro verilmesi gerektiğini ve bunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:" Biz, hak aramada ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın tek adresiyiz. Adalete, hakka, hukuka ve evrensel insan haklarına inanıyor, tüm insanların bu değerleri sahiplenmesi için mücadeleyi önemle vurguluyoruz. Her alanda olduğu gibi sendikacılıkta da ahlakı savunuyoruz. Olaylara yaklaşım tarzımız taşıdığımız, inandığımız ahlaki değerlerimizle asla çelişemez. Milli ve manevi değerlerimize sımsıkı bağlıyız. Bu değerlerin tartışılmasına asla izin vermeyiz. Bu ülkede ve bu coğrafyada yaşayan etnik kökeni ne olursa olsun tüm insanlara saygı ve hizmet değişmez hedefimizdir. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyiz. Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek dil ülküsünden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu değerlerimiz bizim için asla vazgeçilmezdir. Bunların yozlaştırılmasına, örselenmesine izin vermeyiz. Türkiye Kamu - Sen bu günlere bu değerleriyle geldi. Geleceğe de bu değerleriyle yürüyecektir."Programda, MHP Belediye başkan adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ve Türkiye Kamu - Sen İl Başkanı Nedim Afacan da selamlama konuşması yaptı.

Başkan Adayı Kamu Çalışanları İstişare Toplantısı Sözleşmeli Çalışan Sözleşmeli 

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