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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye Kamu-Sen'den basın açıklaması - BİLECİK

Türkiye Kamu-Sen'den basın açıklaması - BİLECİK

- Türkiye Kamu - Sen'den basın açıklaması - Basın açıklamasından detaylar - Türkiye Kamu - Sen Bilecik İl Temsilcisi Hüseyin Altay'ın basın açıklamasını okumasıBİLECİK (AA) - Türkiye Kamu - Sen İl Temsilciliği, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin memur ve emekli maaş zamları teklifine ilişkin basın açıklaması yaptı.Türkiye Kamu - Sen İl Temsilcisi Hüseyin Altay, Cumhuriyet Meydanında yaptığı basın açıklamasında, toplu sözleşme görüşmelerinin büyük bir hayal kırıklığına doğru gittiğini ifade ederek, hem resmi rakamların hem de yapılan hesaplarda, memur ve emeklinin alım gücünün düştüğünü gösterdiğini savundu.Hükümetin, enflasyon hedefinin altında zam teklifi ederek memur ve memur emeklisini sefalete sürüklediğini belirten Altay, ''Biz buçuklu toplu sözleşmeleri çok gördük, memurun masada yarım puana nasıl terk edildiğine hep beraber şahit olduk. Biz, bütün taleplerimizin haklı gerekçelerini açıklıyor, resmi verilerle destekliyoruz. Toplu sözleşme görüşmeleri normal seyrinde ilerlemiyor!. Maliyeti dahi olmayan konularda yıllardır çözüm bekleyen milyonlarca memur ve emeklinin beklentilerini boşa çıkarmak vicdani değildir. Süreç henüz sonlanmamışken, bir şansımız daha varken bu konularda adım atılması yönündeki ısrarımızı bir kere daha yineliyoruz. Milyonlarca dar ve sabit gelirliyi enflasyona ezdirecek bu yaklaşımı kabul etmiyor, bu teklifi yok sayıyoruz.'' diye konuştu.

Enflasyon Hedefi Toplu Sözleşme Görüşmeleri Toplu Sözleşme Basın Açıklaması Toplu Sözleşmeler 

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