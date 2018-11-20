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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Türkiye-İran Ortak Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı - TAHRAN

Türkiye-İran Ortak Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı - TAHRAN

- Türkiye - İran Ortak Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısından detaylar - İmza töreninden detaylar - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin konuşması - İran İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari'nin konuşmasıTAHRAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Ortak Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile İran İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hüseyin Zülfikari'nin katılımıyla Tahran 'da yapıldı.İnce başkanlığındaki heyet ile Zülfikari ve beraberindeki heyetin katıldığı toplantı sonrası mutabakat zaptı imzalandı.Toplantıda, organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık, insan kaçakçılığı, düzensiz göç ve terörün her türlüsüyle mücadele konuları ele alındı. Ayrıca, iki ülkeyi ilgilendiren konularda ortak hareket etme ve operasyon düzenleme kararı alındı.

Uyuşturucu İslam Toplantı İnsan Kaçakçılığı Kaçakçılık 

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