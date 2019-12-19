Türkiye-İran-Malezya arasında iyi niyet anlaşmaları - KUALA LUMPUR
- İyi niyet anlaşma töreninden detaylarKUALA LUMPUR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı toplantıya katıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in huzurunda hükümetler arasında iyi niyet anlaşmaları imzalandı.
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