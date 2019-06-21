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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Türkiye-iran İstişare Planı İmzalandı Haberi

- Türkiye-iran İstişare Planı İmzalandı Haberi

bakanların görüntüleri

İmza Töreni İran Toplantı İsfahan 

-imza töreni

(İSFAHAN) - Türkiye-İran İstişare Planı imzalandı İSFAHAN

- İran’ın İsfahan şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstişare Planı metnini imzaladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, davet üzerine geldiği İran’ın İsfahan şehrinde Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Heyetler arası çalışma toplantısı yapan ikili, görüşmenin ardından İstişareler Planı metnini imzaladı.
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