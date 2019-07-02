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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Türkiye-İran arasında güvenlik iş birliği mutabakatı imzalandı (1) - TAHRAN

Türkiye-İran arasında güvenlik iş birliği mutabakatı imzalandı (1) - TAHRAN

- Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri ile heyetlerarası görüşmesi - İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri'nin açıklamaları - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın açıklamaları - Karşılıklı hediye takdimi - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya:"Türkiye ve İran'ın güvenlik birimleri olarak gücümüzü, irademizi, bilgilerimizi ve tecrübelerimizi paylaşıp birleştirmemiz halinde her türlü ortak sorunun çözümünde önemli aşamalar katedeceğimize inanıyoruz" - İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri:"Türkiye ve İran güçlü bir polis yapılanmasına sahip. Bilinçli bir şekilde adım atarak ve güncel teknolojik gelişmelerden istifade ederek güvensizlik oluşturucu her türlü girişime karşı koyuyorlar"TAHRAN (AA) - Türkiye ile İran emniyet teşkilatları arasında terör örgütleri, uyuşturucu ve kaçak göçle mücadelenin yanı sıra sınırlardaki güvenliğin sağlanmasında iş birliğine yönelik mutabakat metni imzalandı.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İran'ın başkenti Tahran 'daki temasları kapsamında İran Polis Teşkilatı Komutanı General Hüseyin Eşteri ile bir araya geldi.İki ülke arasındaki güvenlik, terörle mücadele ve sınırdaki yasa dışı geçişler gibi konuların ele alındığı heyetler arası görüşmenin ardından Uzunkaya ve Eşteri, Türkiye ile İran arasında terör, uyuşturucu ve kaçak göçle ortak mücadeleyi öngören mutabakat metnini imzaladı.

Terörle Mücadele İstifa Uyuşturucu Teknoloji Başkent 

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