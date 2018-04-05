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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye, Irak'ın güneyine insani desteğini sürdürüyor - BABİL

Türkiye, Irak'ın güneyine insani desteğini sürdürüyor - BABİL

- Büyükelçi Yıldız'ın Irak'ın Babil kentine gidişi - Büyükelçi Yıldız'ın Babil 'de Vali Sadık Medlul es - Sultani ve Vilayet Meclisi Başkanı Raad el - Cuburi ile bir araya gelmesi - TİKA tarafından tadilatı gerçekleştirilen zihinsel engelliler okulunun açılışının yapılması - Büyükelçi Yıldız'ın Zihinsel engelliler okulundaki öğrencileri ziyaret etmesi - Büyükelçi Yıldız'ın öğrencilere çanta dağıtması - Büyükelçi Yıldız'ın huzurevi açılışını yapması - Büyükelçi Yıldız'ın huzurevi sakinlerini ziyaret etmesiTürkiye, Irak'ın güneyine insani desteğini sürdürüyorBABİL (AA) - Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın Babil kentinde Türk Koordinasyon ve İşbirliği Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tadilatı gerçekleştirilen zihinsel engelliler okulu ve huzurevinin açılışını yaptı.Büyükelçi Yıldız, okul açılışının ardından, sınıfları gezerek, buradaki zihinsel engelli öğrencilere okul çantası hediye etti.Okul yönetimi de Türkiye Büyükelçiliği ve TİKA'ya katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.Yıldız, yine aynı kentte TİKA'nın tadilatını gerçekleştirdiği huzurevinin de açılışını yaptı.Huzurevi sakinlerini odalarında tek tek ziyaret eden Türk Büyükelçi, onların ihtiyaç ve sıkıntılarını dinledi. Yıldız daha sonra Büyükelçiliğin güvenlik personeliyle Babil ’deki Asma Bahçeleri'ni gezdi.Büyükelçi Yıldız, bu sabah TİKA tarafından tadilatı yapılan işitme engellilerin eğitim gördüğü okulun da açılışını yapmıştı. Babil 'e gelişinde Yıldızı, Vali ve Vilayet Meclisi Başkanı karşılamıştı.

Zihinsel Engelliler İşitme Engelli Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci İşitme Engelliler 

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