Türkiye, Irak'ın güneyine de ticari olarak açılacak - BAĞDAT Haberi
- TISİAD heyetinin Bağdat Ticaret Odası'nı ziyaretinden detaylar - Toplantıdan detaylar - Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer el - Hamdani ile röportaj - Heyette yer alan iş adamlarından Prof. Dr. Ahmet Özer ile röportaj - ISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç ile röportajBAĞDAT (AA) - Türkiye - Irak Sanayiciler ve İşadamları Derneği’nden (TISİAD) bir heyet, Bağdat 'a gelerek Bağdat Ticaret Odası'nı ziyaret etti.Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın da bulunduğu Türk heyeti, Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer el - Hamdani ile görüştü.Görüşme sırasında konuşan Hamdani, "İki ülke arasındaki özel sektör ilişkileri gelişiyor. Irak'ın diğer kentlerini ziyaret etmenizi temenni ederdim. Oradaki iş adamları ve ticaret odalarıyla çalışmanızda kolaylık sağlamak için önünüzü açarız." dedi. Irak'ta adeta her gün bir ticari heyetin Türkiye'yi ziyaret ettiği bilgisini vererek, Türk iş adamlarından gelen davetlerden memnuniyet duyduklarını bildiren Hamdani, daha geniş iş birliğine ihtiyaç duyduklarını anlattı.Büyükelçi Yıldız da Türk iş adamlarının dinamizmle bilindiği ve cesaretli olup risk alabilme özelliğine sahip olduklarını ifade ederek, Irak'ın Bağdat dışındaki Necef, Kerbela, Divaniyye ve Basra gibi güney kentlerinde de ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini ve bunun için Bağdat Ticaret Odası’nın katkısını beklediklerini söyledi.
"Bizim farkımız coğrafya ve bölgeyi bilmemiz." diyen Yıldız, ancak işin sadece bölgeyi bilmekle bitmediğini, iş birliği için bilinçli adımlar atmak gerektiğini belirtti. TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç, "Aynı imparatorluğun (Osmanlı) insanlarıyız." diye sözlerine başlayarak, 100 Iraklı iş adamını Türkiye’ye götürüp, Türkiye - Irak iş adamları toplantısı gerçekleştirmek istediklerini aktardı.Kılıç, "Yeni hedef bölgemiz, Bağdat ve güneyindeki Necef, Kerbela, Nasiriyye ve Basra gibi kentler. Türkiye’de üretilen ürünler dünya standartlarının üstünde. Müteahhitlik ve ticari işlerde Türkiye’nin en fazla ihracat yapmak istediği ülkenin Irak olmasını istiyoruz." şeklinde konuştu. AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kılıç, Irak'ın sadece kuzeyi değil, Bağdat ve güneyinde de yatırım yapmak istediklerini ve bunun için temasların önümüzdeki aylarda artacağını bildirdi. "İş adamlarımızın Irak pazarına daha fazla inmesini istiyoruz." diyen Kılıç, "Irak, bizim için çok önemli bir ülke. Buranın çarşı pazarını dolaştığınızda yüzde 90 oranında Türk malı ve markalarıyla karşılaşırsınız." diye konuştu. - "Ticari hacmimiz gittikçe artıyor"AA muhabirine konuşan Bağdat Ticaret Odası Başkanı Hamdani, "Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmi gittikçe artıyor. İki ülke arasında güçlü toplumsal ilişkilerin yanı sıra siyasi ve ekonomik ilişkiler de gelişti. İki ülke arasındaki özel sektör ilişkileri de çok iyi düzeyde ilerliyor." dedi. Türkiye’nin terörle mücadelesinde Irak’ın yanında durduğunu ve bunu unutmayacaklarını dile getiren Hamdani, ülkesinin yeninden kalkınmasında Türkiye’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi. - "Basra ve Bağdat ’ı biz inşa etmek istiyoruz" Bağdat 'a gelen heyette yer alan iş adamlarından Prof. Dr. Ahmet Özer de ticaret alanında bilgiye ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, "Ülkeler arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin iyi olması ticari ilişkileri de olumlu etkiler. Basra ve Bağdat ’ı biz inşa etmek istiyoruz. Irak'ın her yerinin kalkınmasında Türkiye birinci derecede rol oynamak istiyor. Buna da katkımız olsun istiyoruz." değerlendirmesi yaptı.TISİAD heyetinin, Bağdat 'ta Iraklı iş çevresi ve bazı devlet yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.