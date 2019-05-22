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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye İngiltere ve Almanya'dan plastik atık ithal ediyor

Türkiye İngiltere ve Almanya'dan plastik atık ithal ediyor

Bugün 15 Mayıs Dünya İklim Günü. Her yıl iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek için 15 Mayıs’ta etkinlikler düzenleniyor. Türkiye ise 15 Mayıs’a bu yıl plastik atık ithalatı tartışmalarıyla girdi. Kendi geri dönüşüm alt yapısını kuramayan Türkiye, plastik sektöründeki ihtiyacı, atık ithalatıyla karşılıyor.

İngiltere İklim Değişikliği Geri Dönüşüm Küresel Isınma 

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