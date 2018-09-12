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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Türkiye-İngiltere Ticari Ortaklık Mutabakat Zaptı İmzalandı

- Türkiye-İngiltere Ticari Ortaklık Mutabakat Zaptı İmzalandı

Pekcan ve Fox imza atıyor

İngiltere Küresel Ekonomi Milyar Dolar Sivil Toplum İş Dünyası 

-Liam Fox Konuşuyor
-Ruhsar Pekcan konuşuyor
-detay

( LONDRA ) - Türkiye-İngiltere Ticari Ortaklık Mutabakat Zaptı imzalandı LONDRA

- Türkiye-İngiltere Ticari Ortaklık Mutabakat Zaptı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox tarafından imzalandı. İngiltere ziyaretinin ikinci gününde temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Londra’da Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) 6. Dönem Toplantısı'na katıldı.
Basına kapalı gerçeklesen toplantıda iki ülke arasında ticaret ve yatırım ilişkileri, pazara giriş imkânları, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, finansal hizmetler gibi çok çeşitli konular ele alındı. Toplantı sonucu 6. Dönem Türkiye-İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı Bakan Pekcan ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox tarafından imzaladı. İmza töreninden sonra düzenlenen törende konuşan Bakan Pekcan, "Newton, biz insanlar çok fazla duvar ama yetersiz köprüler inşa ettik diyor. Biz burada daha fazla köprüler inşa etmek için buradayız. Türkiyemiz de gelişmekte olan ve son 10 senedir büyüyerek devam eden Avrupa’nın en dinamik ekonomi ve nüfusuna sahiptir. Bu doğrultuda iş dünyası ve kamu bütün planları bu yeni küresel ekonomiye ve endüstri 4.0'a göre hazırlamaktadır" diyerek İngiltere ve Türkiye ilişkilerini bu doğrultuda değerlendirildiğini açıkladı.
“Ticaret hacmimiz ilk 8 ayda yüzde 25 arttı” "Kıtanın bir tarafında ekonominin kürese merkezlerinden Birleşik Krallık bir tarafında da 31 yaş ortalamasıyla orta gelirli bir ülke olmakta yüksek gelirli bir ülke olmaya çıkma hedefi olan Türkiye arasındaki işbirliği köprüleri önümüzdeki dönemde güçlenerek devam edecektir” diyen Bakan Pekcan iki ülke arasındaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Pekcan, "Serbest ticaret anlaşmamız iki tarafın heyetleri tarafından 3. toplantısını gerçekleştirdi. Amacımız Brexit sonrasında bu anlaşmanın daha kapsamlı olmasıdır. AB ile anlaşmalarımızı güncelleştirmek için hazırlıklarımız tamamdır, AB tarafının da hazır olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Pekcan, "Bu JETCO ile ilgili önümüzdeki dönemde sektörle odaklı toplantılar yapmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi iki ülke arasında 16 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var, ilk 8 ayda bu ticaret hacmi yüzde 25 seviyesinde artış göstermiştir” diyerek görüşmelerin ışığında somut ilerlemeler olduğunu kaydetti.
İlişkilerde STK’lar kullanılacak Bakan Pekcan Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği ilişkilerine değinerek, "Ticaret ve gümrüğün kolaylaştırılması için sistemlerimizi dijitalleştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Amacımız AB ve Gümrük Birliğinin en kısa zamanda güncelleşmesi için çalışmalarımızı devam edeceğiz. Bakanlığımdan geldiğim günden itibaren sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyorum, onların gücünü biliyorum. Sivil toplum kuruluşlarının AB ülkelerindeki gücünü de kullanarak bu güncelleme çalışmalarında da aktif olarak yer almalarını bekliyoruz” diye konuştu.
Pekcan ayrıca Ticaret Bakanlığının Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığının işbirliğiyle düzenlenen Türkiye-İngiltere İş Forumunun açılışına da katıldı.
Pekcan, Londra’da Türk Ticaret Merkezi'nin açılışını da yapacak.
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