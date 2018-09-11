"Türkiye Huzur Güven Uygulaması" - ANKARA - Dolmuş ve servis arçalarında denetimler yapılması - Okul çevrelerindeki kişilerin kimliklerinin sorgulanması - Umuma açık eğlence mekanlarında emniyetin asayiş uygulaması - Dedektör köpeklerin mekanlarda arama yapması - Vatandaşların açıklamaları"Türkiye Huzur Güven Uygulaması" - Ülke genelindeki uygulamaya, 101 bin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli katılıyorANKARA (AA) - Ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 101 bin personelin katılımıyla "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" yapılıyor.Yeni eğitim - öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinasyonunda okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri artırıldı.Bu kapsamda ülke genelindeki okul çevreleri ile umuma açık eğlence mekanlarında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 101 bin personelin katılımıyla "Türkiye Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştiriliyor.Ekiplerce 14 bin 571 kara, 99 deniz ve 5 hava aracı ile 292 dedektör köpeğin kullanıldığı denetimler daha önce belirlenen 107 liman ve 11 bin 304 uygulama noktasında yapılıyor.Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen uygulama, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleyebilecek kişilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi, ülke genelinde temel, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması, yeni eğitim ve öğretim döneminin güvenli ortamda geçirilmesi amacını taşıyor.Denetimler kapsamında okullar ve yurtların çevreleriyle üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren umuma açık yerler başta olmak üzere metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları, park, bahçe gibi yerler kontrol ediliyor. - Başkentte de denetimler yapılıyor Ankara 'da yapılan uygulama kapsamında okul çevrelerindeki kişilerin kimlikleri kontrol edildi.Okul servis şoförlerinin evraklarını inceleyen ekipler, umuma açık eğlence mekanlarını da denetledi.Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, söz konusu denetimlerin daha sık yapılmasını istedi.