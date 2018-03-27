'Türkiye her zaman Bosna Hersek'in yanındaydı' - SARAYBOSNA
"Türkiye her zaman Bosna Hersek 'in yanındaydı" - SARAYBOSNA - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in açıklamaları - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic, Başbakan Yıldırım'ın Bosna Hersek ziyareti öncesi AA'ya konuştu: - "Türkiye hiçbir zaman iç işlerimize karışmadı. Öte yandan, bir ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızdaydı" - "Ziyaretin odak noktasında ekonomi olacak. Türkiye'den gelecek yatırımcılara ülkemizde sunacağımız imkanları ele alacağız"SARAYBOSNA (AA) - ALMİR TERZİC - Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Türkiye'nin Bosna Hersek 'e karşı her zaman yardımsever olduğunu ve toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini belirterek "Türkiye hiçbir zaman iç işlerimize karışmadı. Öte yandan, bir ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızdaydı." dedi. AA muhabirine konuşan Zvizdic, Başbakan Binali Yıldırım'ın 29 - 30 Mart'ta Bosna Hersek 'e yapacağı ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu üst düzey ziyaretin önemini değerlendirdi.Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Zvizdic, "Ziyaretin odak noktasında ekonomi olacak. Türkiye'den gelecek yatırımcılara ülkemizde sunacağımız imkanları ele alacağız." diye konuştu. Zvizdic, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 15 yılda 4 kat büyüdüğüne dikkati çekerek "Bugün bu rakam 650 milyon dolar civarında. Hedefimiz 2019 yılının sonunda bu rakamın 1 milyar dolar seviyesine ulaşması." ifadelerini kullandı.Türkiye ile ekonominin yanı sıra kültür, eğitim, bilim, araştırma, tecrübe paylaşımı gibi konularda da çok iyi ilişkilere sahip olduklarının altını çizen Zvizdic, NATO üyesi Türkiye'nin Bosna Hersek 'e NATO'ya üyelik yolunda verdiği desteğin de büyük anlam taşıdığını söyledi.
Zvizdic, Türkiye'nin Bosna Hersek 'e karşı son derece özenli ve yardımsever olduğunu, toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini vurgulayarak "Türkiye hiçbir zaman iç işlerimize karışmadı. Öte yandan, bir ihtiyacımız olduğunda her zaman yanımızdaydı." ifadesini kullandı. - Ziyarette çok sayıda proje de ele alınacak Bosna Hersek 'in enerji alanında büyük yatırım olanaklarına sahip bir ülke olduğunu belirten Zvizdic, "Bu bağlamda ilgili kurumlarımız ziyaret için sunumlar hazırladı. Özellikle kömür üretimi açısından yatırımcıların ilgisini çekebiliriz. Turizm konusu da önemli, zira Türkiye'den ülkemize çok sayıda turist geliyor." diye konuştu. Zvizdic, Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinde Türkiye'nin desteğiyle inşa edilmesi planlanan Saraybosna - Belgrad Otoyol Projesi'nin de mutlaka ele alınacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:" Bosna Hersek li yetkililer, Türk Hava Yollarının (THY) ülkemizdeki yatırım arzusunu yeniden uyandırmak için çalışmalarda bulunacak. Amacımız yerel havayolu şirketimizi yeniden hayata döndürmek ve Saraybosna'yı daha fazla ülkeyle bağlamak. Uluslararası Saraybosna Havalimanı yılda 1 milyon yolcu ağırlıyor. Bunun dışında Tuzla, Banja Luka, Bihac ve Mostar'daki havaalanlarımızı kargo uçuşları için kullanabiliriz. Bu noktada, dünyanın en iyi havayolu şirketlerinden THY bize yardımcı olabilir."Türkiye'ye ihraç ettikleri un, ayçiçeği yağı ve dana etinin Bosna Hersek 'in kalkınmasına önemli katkı sağladığını vurgulayan Zvizdic, Bosna Hersek 'teki siyasi karmaşıklığın ülkede yatırımı zorlaştırdığını ancak devlet olarak bunun çözümü için çalıştıklarını kaydetti. - "Saraybosna - Belgrad Otoyolu tüm bölge için önemli"Zvizdic, Bosna Hersek 'in gelişimi için altyapı ve rekabetçi ürünler üretmenin "olmazsa olmaz" şartlar olduğunun altını çizerek "Altyapı olmadan dinamikten, ekonomik kalkınmadan ve sahip olduğumuz potansiyeli kullanmaktan bahsedemeyiz. Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak istiyorsak oradaki gelişmeleri kendimize uyarlamalıyız. Diğer taraftan, rekabetçi ürünlerimiz olmalı. Ne kadar yerli malı kullanılması konusunda teşvik ediyorsak, o kadar onları ihraç da edebilmeliyiz. Avrupa'da, bölgede ve hatta uluslararası anlamda rekabetçi ürünlerimiz olmalı." dedi. Saraybosna - Belgrad Otoyol Projesi'nin hem Bosna Hersek hem de tüm bölge için büyük önem taşıdığını belirten Zvizdic, Türkiye'nin desteğiyle yapılması planlanan bu otoyolun Bosna Hersek 'te yeni yatırım alanları açacağını söyledi.
Zvizdic, Batı Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin siyasetten çok ekonomi, eğitim ve kültür alanlarına odaklanması gerektiğini vurgulayarak "Siyaset Balkanlar'da açık kapı bırakmıyor. Oysa önemli olan ülkelerin dış politikaları. Mesela Bosna Hersek , AB ve NATO üyesi olmayı, aşırıcılıkla mücadele etmeyi ve bölgesel iş birliğini kuvvetlendirmeyi hedefliyor." dedi. Bosna Hersek için istikrar getirecek projelerin hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu ifade eden Zvizdic, barış ve istikrarın bölgedeki iki anahtar kelime olduğunu ve bunlar sağlandığında her ülkede yaşam standartlarının yükseleceğini sözlerine ekledi.