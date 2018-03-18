Türkiye Golf Turu - ANTALYA Haberi

- Turnuvadan görüntülerTürkiye Golf Turu - Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun dördüncü ayağı, Antalya 'da tamamlandıANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya 'da düzenlenen Türkiye Golf Turu dördüncü ayak yarışları sona erdi.Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, 27 sporcu mücadele etti.Erkeklerde Taurus Golf Kulübünden Leon Açıkalın 225 gross skorla birinci, ferdi golfçüler Hakan Yamaç 226 gross skorla ikinci, Deha Özer Senay 228 gross skorla üçüncü oldu.Kadınlar kategorisinde ise Kemer Golf Kulübünden Serra Evrengil 224 gross skorla birinci, İGGA Golf Kulübünden Begüm Yılmaz 232 gross skorla ikinci, Klassis Golf Kulübünden Tuğçe Erden ise 237 gross skorla üçüncü sırayı aldı.Turnuvanın beşinci ayağı 30 Mart - 1 Nisan'da Antalya 'da yapılacak. Altıncı ayak sonundaki sıralamada ilk 3'e girecek erkek ve kadın sporcular, Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.