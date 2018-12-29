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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye genelinde Yılbaşı öncesi ‘Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi İzle

Türkiye genelinde Yılbaşı öncesi ‘Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi İzle

-Çevrilen araçlar

Köpek Yılbaşı Emniyet Kemeri Polis Helikopteri Helikopter 

--Araçların aranması
--Vatandaş röp
--Cezai işlemler
--Helikopter
--Narkotik köpekleri
--Beyzbol sopasının bulunması
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul’un en işlek caddelerinde uygulama yapıldı İSTANBUL

- Yılbaşı öncesinde Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünce huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul’da da hava destekli olarak gerçekleştirilen ve Özel Harekat Polislerinin de görev aldığı uygulamada araçlar çevrilerek tek tek incelendi. Türkiye genelinde yılbaşı öncesi meydana gelebilecek muhtemel Asayiş ve Terör olayları gibi önem arz eden konuları önleme amaçlı huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler İstanbul’un en işlek noktalarında uygulama noktaları kurdu. Araçlar çevrilerek sürücülerin trafik kontrolleri yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında, denetime tabi tutulan kişilerin el çantaları, valizleri ve araçları da tek tek gözden geçirildi. Uygulamaya giren sürücülere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Suç unsuru bulunduran araç ve şahıslara ise cezai işlem uygulandı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Özel eğitimli Narkotik köpekleri uygulama noktalarında görev aldı. Vatandaşlar uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Taksim’de 1 saatte 8 araca cezai işlem uygulandı. Huzur uygulamasında noktalardan biri de Taksim oldu. Saat 10.00 sıralarında başlayan uygulamada yaklaşık 1 saatte 8 araca cezai işlem uygulandı. 1 muayene eksiği olan araç ve 7 emniyet kemeri takmayan sürücüye para ceza kesildi. (CS- ÖY-
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