Türkiye genelinde 'Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması' yapıldı



- İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması"nda bin 92 aranan şahsın yakalandığını, çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, başta terör olmak üzere her türlü suç örgütünün muhtemel eylemlerinde kullanılan ruhsatsız silah, av tüfeği ve suçta kullanılan her türlü benzeri aletin ele geçirilmesi ve suç işlenmesinin engellenmesine yönelik dün Türkiye genelinde eş zamanlı olarak Ruhsatsız Silah ve Av Tüfeği Uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 09.00-18.00 saatleri arasında gerekli arama izinleri de alınarak yivsiz tüfek imalathanelerinde, av bayilerinde, piroteknik madde satışı yapılan yerler ile 6136 sayılı Kanun'a göre yurda sokulması, yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasak olan (kılıç, kama, hançer, pala, kasatura, sustalı çakı gibi bıçak vb.) aletlerin satıldığı yerler ve asker-polis malzemesi satışı yapılan pasajlardaki iş yerlerinde, 21.00-23.00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde bulunduğu ekipler tarafından umuma açık eğlence mekanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ile sokaklarda ve internet üzerinden yasa dışı yollarla silah ve tüfek satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak 20 bin 437 emniyet, 23 bin 747 jandarma ve 475 sahil güvenlik olmak üzere toplam 44 bin 659 personel, 9 bin 36 ekip ve 383 dedektör köpeğinin katılımıyla uygulama ve operasyon yapıldı. Uygulamada bin 92 aranan şahıs yakalandı Uygulama ve operasyonlarda 416 bin 952 şahıs ve 142 bin 358 araç sorgulanarak, 7 bin 893 umuma açık iş yerinin denetimi yapıldı. 4 adam öldürme, 2 yağma, 55 yaralama, 25 hırsızlık, 12 dolandırıcılık, 2 cinsel saldırı, 5 çocuğun cinsel istismarı, 21 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 11 kaçakçılık, 2 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 2 silahlı terör örgütüne üye olmak, 10'u çocuk toplam 22 kayıp şahıs ile 929 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 92 aranan şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda 4 adet iş yeri kapatıldı, 902 adet araç trafikten men edildi. İdari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 872 bin 813 TL cezai işlem uygulandı. 112 adet aranan araç tespit edilen uygulamada, 24 adet ruhsatsız tabanca, 118 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet kurusıkı tabanca, 546 adet mermi, 591 adet kesici/delici alet, 240 gram esrar, 53 gram eroin, 4 gram metamfetamin, 8 adet ecstasy, 54 adet captagon ve 4 bin 813 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan işlemler sonucu 90 şahıs gözaltına alındı. 37 adet av bayisi ile silah imalathanesi hakkında işlem Ayrıca 3 bin 32 av bayisi ve silah imalathanesi denetlendi. Uygulamada 9 bin 74 gram izinsiz piroteknik madde, 522 adet av tüfeği, 752 adet yasaklı av tüfeği aksamı, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 37 adet av bayi ile silah imalathanesi hakkında işlem yapıldı.

