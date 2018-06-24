Türkiye genelinde oy sayımı devam ediyor



- Türkiye genelinde oy verme işlemi sona ererken, Muş'ta da oylar sayılmaya başlandı. Seçim sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için bugün milyonlarca vatandaş sandık başındaydı. Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için sabah saat 08.00’de başlanan oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Muş'ta kapanan sandıklarda sayım başladı.

BİTLİS



- Bitlis’te Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile milletvekilliği için oy kullanma işlemi akşam saat 5’de sona erdi. . Saat 8 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, Kurulan 778 sandıkta 198 bin 510 kişinin oy kullanacağı Bitlis’te oy verme işlemi akşam saat 5’de sona erdi. TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da sandıklar kapandı, oylar sayılmaya başlandı. Tekirdağ’da Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Saat sabah sekiz itibari ile başlayan seçim heyecanı 17:00’de sandıkların kapanması ile sona erdi. Sandıkların kapanması ile tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da sayım işlemleri başladı.

Tekirdağ'da 10'u cezaevi, 11'i seyyar sandık olmak üzere toplam 2 bin 185 sandıkta oy kullanıldı. KIRKLARELİ



- Kırklareli’nde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi, sayımlar başladı.

Türkiye'de saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Kırklareli'nde ise 6'sı cezaevi, 7'si seyyar toplam 884 sandıkta 272 bin 674 seçmen sandığa giderek oy kullandı. Saat 17.00 gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi oy kullanma işlemi sona ererek, sandıklar açıldı. Açılan sandıklar sandık görevlileri ve gözlemciler tarafından sayılmaya başlandı. KARABÜK



- Karabük’te sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi 17.00 itibari ile sona erdi. İl genelinde cezaevleri dahil 711 sandıkta kullanılan oyların sayımları başladı.



