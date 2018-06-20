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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye genelinde Narko Park-1, Narko İlçe-3, Narko Metruk-3 ve Narko Sokak-4 uygulamaları gerçekleştirildi

Türkiye genelinde Narko Park-1, Narko İlçe-3, Narko Metruk-3 ve Narko Sokak-4 uygulamaları gerçekleştirildi

- Uygulamadan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Amfetamin Narkotik Metamfetamin Kurusıkı Tabanca Kaçak Sigara 


- Türkiye genelinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde son dönemin en büyük narkotik uygulamalarından biri olan Narko Park-1, Narko İlçe-3, Narko Metruk-3, Narko Sokak-4 uygulamaları gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde 19 Haziran 2018 günü saat 09.00 - 00.00 saatleri arasında son dönemin en büyük narkotik uygulamalarından biri olan Narko Park-1, Narko İlçe-3, Narko Metruk-3, Narko Sokak-4 uygulamaları gerçekleştirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 27 bin 137 personel, 6 bin 177 ekip ve 248 dedektör köpeğin katılımıyla 3 bin 416 uygulama noktası, bin 172 park ve 3 bin 176 metruk bina da gerçekleştirilen uygulama sonucu; 81 bin 319 şahıs sorgulandı, 608 aranan şahıs tespit edildi. 110 ikamette, 2 bin 172 iş yeri ve 16 bin 175 araçta arama yapıldı. 31 araca 17 bin 355 TL cezai işlem uygulanırken 12 araç trafikten men edildi. Bir adet uzun namlulu silah, 10 adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 560 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet kesici-delici alet, 9 adet tabanca şarjörü ve muhtelif silah parçası, 141,49 gram eroin, 924,37 gram esrar, 256,74 gram sentetik kannabinoid, 44,49 gram metamfetamin, 185 kök kenevir bitkisi, 299 adet ecstasy, 33 adet sentetik ecza ve bin 762 paket kaçak sigara, 30 adet captagon, 195 gram skank ve 6, 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 81 ilde aynı anda ilk kez gerçekleştirilen ‘Narko-Sokak’ operasyonları da başarıyla tamamlandı. (İLK-BC -
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