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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Gençlik Birliğinden 'Selam dur Türkiye' etkinliği - ANKARA Haberi

Türkiye Gençlik Birliğinden 'Selam dur Türkiye' etkinliği - ANKARA Haberi

Türkiye Gençlik Birliğinden "Selam dur Türkiye" etkinliği - ANKARA - Güvenpark'ta toplanan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri - Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasın görüntü - Grubun Anıtkabir'e sloganlar eşliğinde yürüyüşünden görüntüler kalabalıktan görüntü - Grubun Anıtkabir'e girişiTürkiye Gençlik Birliğinden "Selam dur Türkiye" etkinliği - 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında 95 üniversite topluluğunun katılımıyla Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyüş düzenlendiANKARA (AA) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında "Selam dur Türkiye" sloganı ile 95 üniversite topluluğunun katılımıyla yürüyüş düzenledi.
Türkiye'nin çeşitli illerindeki 95 üniversitenin öğrenci topluluklarının katılımı ile gerçekleştirilen yürüyüş Güvenpark'tan başladı.
Yürüyüş boyunca ellerinde selam veren asker maketleri taşıyan grup, "Selam dur Türkiye" sloganı ile Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere desteğini iletti.Gençlik Caddesi güzergahından yürüyüşünü sürdüren grup üyeleri, Anıtkabir ziyareti sonrası otobüslerle geldikleri kentlere geri döndü.

Güzergah İstiklal Marşı Kalaba Alabalık Kabir Ziyareti 

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