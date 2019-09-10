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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan eylem yapan ailelere ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan eylem yapan ailelere ziyaret

Ailelerden görüntü

Şehit Oturma Eylemi Gazi Yakınları Göreme Terör Örgütü 

-Lokman Aylar röportaj
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek olmak için Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri ve Türkiye’nin dört bir yanından şehit ve gazi yakınları, ailelerle bir araya geldi. TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, Türk'ün ve Kürt'ün komşu değil kardeş ve etle tırnak gibi olduğunu belirterek, ayrılamayacaklarını söyledi.

Aylar, “Mezarı olsa gider dua edersiniz, teselli olursunuz ama göremeyince, olmayınca, dağa çıkarılınca tabii ki göremiyorsunuz. Zenginlerin evlatları lüks otellerde, okullarda kolejlerde okuyor. Fakirin fukaranın, yani sizlerin çocuklarını dağlara kaçırıyorlar, dağlarda yaşamaya mahkum ediyorlar. Bu adalet değil. Hiçbir şekilde bunu kabul etmiyoruz. Biz doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hep beraber kardeşiz. Aynı haklara sahibiz, biz yıllarca beraber yaşadık" dedi.

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