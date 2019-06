Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Er’den S-400 füze açıklaması

-Başkan Er’in açıklaması



( HAKKARİ )- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er: “ABD’nin terör örgütüne verdiği silahlarla şehit veriyoruz” HAKKARİ



- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, S-400 füze savunma sistemini tedarik etmenin ülkemizin bekası açısından hayati bir mesele olduğunu söyleyerek, “ABD’nin terör örgütlerine vermiş olduğu silahlarla her gün şehitlerimizi ebediyete uğurluyoruz” dedi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Abdurrahman Er, 82 milyon insanımızı ve ülkemizi korumak ve kollamak için hava savunma sistemini en kısa sürede kurmamız gerektiğini belirtti.

Başkan Er, “Ülkemize eğer hava taarruzu veya füze atılırsa bunlara karşı koruyacak bir sistemimiz yok. Onun için çok acilen S-400 füze savunma sistemini tedarik etmek, ülkemizin bekası açısından hayati bir meseledir. Her ülke gibi, kendi güvenliğimizi gelişmiş en iyi savunma sistemiyle yapmak ülkemizin de temel hakkıdır. Bunun için acilen tedbirlerin alınması, ülkemiz için en büyük zaruriyettir” dedi.

“ABD, terör örgütleri ülkemize saldırsın diye silah veriyor” ABD’nin Türkiye'den sürekli S-400 alımını ertelemesine veya vazgeçmesine yönelik yoğun baskı oluşturma, tehdit etme planının altında yatan nedenin milletimizin çok iyi bildiğini dile getiren Er, şöyle dedi: “Türkiye’ye saldırsınlar diye binlerce tır dolusu silahı sınırlarımız dahilindeki terör örgütlerine peşkeş çeken ve ayrıca ekonomimizi çökertmeye çalışan ve her türlü saldırıyı mubah gören güya müttefikimiz ve dostumuz olarak gördüğümüz en büyük sinsi düşman ABD’yi asla unutmuş değiliz. Ortadoğu’ya kan ve gözyaşı dışında herhangi bir politikası olmayan ABD, bu seferde S-400 hava savunma sistemi üzerinden İslam dünyasının en güçlü ülkesi Türkiye’yi yıpratma, tehditkâr söylemlerle ülkemize ayar verme çabası içerisinde olduğunu milletimiz çok iyi biliyor ve buna baş eğmemizi de beklemesinler.” “Aç kalsak bile S-400 alınmalı” “Gerekirse aç kalırız, susuz kalırız, ancak ülkemiz ve milletimizin güvenli olabilmesi için hiçbir adımdan geri durulmasını istemeyiz” diyen Er, “Ülkemiz için 400 kilometre menzilli ve 30 kilometre irtifası olan ve aynı anda 36 ve gerektiğinde de çift batarya ile 72 hedefe bağlanabilir. Maliyet ve operatif hareket yeteneği yönünden Türkiye için avantajlı olabilecek S-400 savunma sistemi için atılması gereken adımların geciktirilmeden, birilerine boyun eğmeden, hayata geçilmesi halinde ülkemize karşı oluşturulan düşman ittifakına verilecek en büyük cevap ve gözdağı olacaktır” ifadelerini kullandı. “ABD neden S-400 füzelerden rahatsız oluyor?” ABD’nin, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın alması halinde Türkiye-NATO arasındaki askeri işbirliğini olumsuz etkileyeceğini ifade ettiğini de söyleyen Er, “Ancak Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Almanya başta olmak üzere çeşitli NATO üyesi ülkelerin S-200 ve S-300 gibi füze savunma sistemlerini elinde bulundurmasına karşın ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan yapacağı bu satın almadan neden bu kadar endişe duyduğu halen anlamış değiliz. Türkiye, defalarca NATO’dan hava savunma sistemlerini göndermeleri konusunda talepte bulunmuştu. Ancak bir türlü olumlu bir sonuç alamamıştır. Amerika; Polonya ve Baltık ülkelerine Patriot füzeleri yerleştiriyor. Peki Türkiye NATO içerisinde Polonya'dan ya da diğer ülkelerden daha mı az önemli?" bu nasıl bir çifte standart. ABD’nin küstah ve tehditkâr yaklaşımı, terör örgütlerine vermiş olduğu silahlarla her gün şehitlerimizi ebediyete uğurluyoruz. Kendi savunma gücümüzü en iyi bir şekilde kurmaya çalıştığımızda, güya müttefikimiz ve dostumuz olarak gördüğümüz ABD’nin küstah ve tehditkâr yaklaşımıyla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye'nin çok acilen kimseye baş eğmeden en modern teknoloji ürünü olan hava savunma füze sistemini devreye koyması yönünde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği olarak atılacak adımlarda sonuna kadar hükümetimize yürekten destek olduğumuzu belirtiyor; ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmesek, yaşadığımız ülke uğrunda vermiş olduğumuz binlerce şehidimize ihanet etmiş oluruz” şeklinde konuştu.