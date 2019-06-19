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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye Etiyopya'daki insani krizin çözümü için sahaya indi - ADDİS ABABA Haberi

Türkiye Etiyopya'daki insani krizin çözümü için sahaya indi - ADDİS ABABA Haberi

- Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp ile röportajTürkiye, Etiyopya'da son yıllarda tırmanışa geçen etnik çatışmaların yol açtığı insani krizin çözümüne destek verecek.Komşularındaki siyasi ve ekonomik sorunlar nedeniyle yaklaşık 900 bin mülteciye ev sahipliği yapan Etiyopya, son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde görülen etnik çatışmalar nedeniyle yeni insani krizle karşı karşıya kaldı.2018'de en fazla yerinden olan kişi nüfusuna sahip ülkede, Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin de desteğini alarak yerinden olanları yeniden yerleştirme programına hız verdi.Ülkenin doğusundaki Harar bölgesiyle tarihi ilişkileri nedeniyle Türkiye'nin de bu çabaya destek olmasını isteyen BM'nin talebine Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp olumlu yanıt vererek, sahada 3 gün süren durum tespit çalışmasına katıldı.
Harar ve çevresindeki Oromo ve Somali etnik gruplarının yaşadığı kampları ve evine geri dönenlerin köylerini ziyaret eden BM ekibi, acil insani ihtiyaçları tespit etti.Ziyarete ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Alp, federal hükümetin ve yerel yöneticilerin başı çektiği barış ve uzlaştırma çabalarının ardından halkın evlerine gönüllü olarak dönmeye başladığını ancak bu kişilerin ciddi insani yardımlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Çatışma Mülteci İnsani Kriz İnsani Yardım Hükümet 

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