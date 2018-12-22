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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye en uzun geceyi yaşadı

Türkiye en uzun geceyi yaşadı

Taksim Meydanından görüntü

Cenin Dönence Gündüzler Kış Gündönümü 

-15 Temmuz Şehitler köprüsünden görüntü
-Trafikten görüntü
-Metro ve Metrobüs duraklarından görüntü
-detaylar

( İSTANBUL )- 21 Aralık kış dönümünde en uzun gece yaşandı İSTANBUL

- Takvimlerde en uzun geceye denk gelen gün olan 21 Aralık’ta Türkiye’de de en uzun gece yaşanırken sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar karanlıkta yola düştü. 21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik gelmesiyle Güney yarım kürede yaz ayının, Kuzey yarım kürede kış ayının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlıyor. Türkiye’nin de yer aldığı Kuzey Yarımküre’de bugün yılın en uzun gecesi yaşandı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre’de Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla geliyor ve Kuzey Yarımküre’de en uzun gece yaşanıyor. 23 Aralık’tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. Türkiye’de de en uzun gecenin yaşandığı iller arasında olan İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar karanlıkta yola düştü. Vatandaşlar karanlıkta otobüs duraklarına akın etti. Her sabah karanlıkta işe geldiğim için pek bir şey hissetmediğini ifade eden Naci Yıldırım, “Bende hiçbir değişiklik olmadı. Normal geceler gibi yatıp uyudum. Her gün olduğu gibi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe nasıl geçtiyse Cuma gecesi de öyle geçti. Sabah da kalktık işe geldik. Biz böyle karanlıkta işe gelip karanlıkta eve gidiyoruz. Bizde gece fark etmiyor. Uyudum, herhangi bir şey de hissetmedim. O uzun gece bize denk gelmedi” dedi.

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