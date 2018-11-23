Türkiye Diyanet Vakfından 'Mevlid-i Nebi Aşı'

-Aş ikramı

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( ANKARA ) ANKARA



- Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Melike Hatun Camii'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara "Mevlid-i Nebi Aşı" dağıttı.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat ve beraberindekiler, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Melike Hatun Camiii'nde cuma namazı çıkışında vatandaşlara "Mevlid-i Nebi Aşı" ikramında bulundu. TDV Genel Müdürü Polat, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 5 bin kişiye yemek dağıttıklarını ifade ederek, "Halkımızın bize büyük bir teveccühü var. Çoğu zaman yürüttüğümüz faaliyetlerde halkımız bize destek veriyor. Biz de bu tip güzel gecelerde halkımızla bir olmak ve daha çok kaynaşmak adına bu tür faaliyetleri gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.



