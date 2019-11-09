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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığından, Kırgızistan'a dini yayın desteği - BİŞKEK

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığından, Kırgızistan'a dini yayın desteği - BİŞKEK

- "Hadislerle İslam" adlı kitap serisi din görevlilerine dağıtılması - Etkinliğe katılanların görüntüleri - Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal ile röportajBİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek 'te, Mevlid - i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 7 ciltli "Hadislerle İslam" adlı kitap serisi din görevlilerine dağıtıldı.Kırgızistan Oş İlahiyat Fakültesi mezunlarının katkılarıyla Kırgız diline çevrilen 7 ciltli kitabın dağıtımı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Kırgızistan Müslümanlar İdaresi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirildi.
Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, "Allah, alem, insan ve din", "bilgi", "iman", "ibadet", "sosyal hayat", "tarih ve medeniyet", "ebedi hayat, ahiret" bölümlerinin bulunduğu 7 ciltten oluşan seriyi din görevlilerine sundu. - "Bu dini eseri 5 bin adet bastırdık"Ünal, AA muhabirine, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı hizmetlerini sürdürdüğünü belirterek, şunları söyledi:"Kırgızistan Oş İlahiyat Fakültesi mezunlarının katkılarıyla Kırgız diline çevrilen 7 ciltli 'Hadislerle İslam' kitabının dağıtımını gerçekleştirdik. Bu dini eseri 5 bin adet bastırdık. Yarısı Oş Bölgesi'nde dağıtıldı, geri kalanı ise güzel vesilelerle Bişkek 'te kardeşlerimize sunmayı gayret ediyoruz. Kitapları, din görevlilerine ve dini alanda faaliyet gösteren kadın vakıflarına sunduk."Kırgızistan'da ihtiyaç duyulan eserleri hazırlayarak destek olduklarını belirten Ünal, bugüne kadar Oş İlahiyat Fakültesi mezunlarının çalışması sonucu yaklaşık 70 eseri Türkçe'den Kırgızca'ya çevirdiklerini sözlerine ekledi. Bişkek İl Müftü Yardımcısı Tolkunbek Cumanov, 7 ciltli "Hadislerle İslam" adlı kitabın çok yararlı olacağından emin olduğunu dile getirerek, katkılarından dolayı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkürlerini iletti.

Muhabir Yurt Dışı İlahi Başkent Sosyal Hayat 

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