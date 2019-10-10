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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Türkiye Destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad Sınırına Doğru İlerliyor

- Türkiye Destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad Sınırına Doğru İlerliyor

araçların gidişi

Çatışma Kamera Harekete Geç 

-detay

( TEL ABYAD ) - Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor TEL ABYAD

- Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad sınırına doğru ilerliyor. Milli Ordu Sözcüsü Yarbay Yusuf Hammud, Milli Ordu Kuvvetleri'nin çatışma alanlarına doğru harekete geçtiğini söyledi.

Coşku ve heyecan içerisinde sınıra ilerleyen Milli Ordu’nun bulunduğu araçların gidişi kameralara yansıdı.
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