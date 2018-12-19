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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye'den sınır ötesine şifa - KİLİS İzle

Türkiye'den sınır ötesine şifa - KİLİS İzle

- Marea hastanesinden detaylar - Kilis Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir'in konuşmasıKİLİS (AA) - İZZET MAZI - Türkiye iç savaşın başladığı günden bu yana sınırın diğer tarafındaki Suriyeli hastalara da şifa olmaya devam ediyor.Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde gerçekleştirdiği sağlık yatırımlarıyla Suriyeli hastaların dertlerine, bulundukları yerlerde de çare oluyor.Bu kapsamda Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kurulan 3 hastane ve 12 sağlık merkezi, verdiği hizmetlerle göz dolduruyor. Kilis Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde insani yardımlar çerçevesinde çeşitli sağlık yatırımları yapıldığını belirtti.
Suriye tarafında yapılan sağlık merkezleri sonrası Türkiye'ye giren hasta sayısında ciddi düşüş görüldüğünü vurgulayan Demir, şunları kaydetti:"Bugün devletimizin büyüklüğü ve insanımızın alicenaplığıyla uyumlu olarak, Suriye'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, insani yardımlar çerçevesinde 3 hastanemiz ve 12 sağlık merkezimiz hizmet vermekte. Burada Suriyeli sağlık çalışanları görev yapıyor. Bakanlığımız insani yardımlar çerçevesinde fiziki mekanları ve gerekli tıbbi cihazları sağlıyor. Allah izin verirse, önümüzdeki yılın başından itibaren politikamız Kilis 'e sıfır hasta getirmek. Suriye insanının kendi toprağında kendi çalışanları tarafından hizmet görmelerini sağlamak." - Suriyeli 170 tabip ve 530 yardımcı sağlık personeline eğitim verildiOluşturulan sağlık tesislerinde yaklaşık 20 personelin, Suriyeli sağlık çalışanlarına eğitim vermek için bölgede görev yaptığına işaret eden Demir, eğitimlerini tamamlayan Suriyelilerin sertifikalarını almalarının ardından, ilgili alanlarda görevlendirildiğini anlattı.Demir, şu ana kadar verilen eğitimlerden 170 tabip ve 530 yardımcı sağlık personelinin faydalandığını ve göreve başladığını vurgulayarak, bu sayede bölgede günlük 2 bin 500 hastaya poliklinik hizmeti sağlandığını söyledi.

Hizmet noktalarının faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye'ye tedavi için gelen hasta sayısının yüzde 80 oranında azaldığını anımsatan Demir, "Hizmet noktaları faaliyete geçtikten sonra Türkiye'ye günde 10 hasta geliyorsa şu anda bu rakam 2'ye düştü. Allah izin verirse önümüzdeki 3 ay içinde de bunu sıfır vakaya indirmek istiyoruz. Oradan sağlık amacıyla Türkiye'ye herhangi bir vaka transferi yapmayacak şekilde devletimiz tedbirler alıyor." diye konuştu.

İç Savaş Politika Sağlık Personeli İnsani Yardım Sağlık Çalışanları 

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