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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Türkiye'den Kerkük ve Necef'te başkonsolosluk açma girişimi - BAĞDAT İzle

Türkiye'den Kerkük ve Necef'te başkonsolosluk açma girişimi - BAĞDAT İzle

- Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile röportajBAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın Kerkük ve Necef kentlerinde başkonsolosluk açılması için Irak makamlarına resmi talepte bulunduklarını belirtti.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yıldız, Irak'ın diğer kentleri gibi Kerkük ve Necef'in de Türkiye açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Çok uzun süreden beri planladığımız adımı atarak, Kerkük ve Necef’te başkonsolosluk açılması için resmi talebimizi Irak makamlarına aktardık. Bu konu, önceki yıllarda da ikili ilişkilerde hep gündemdeydi." dedi.
Basra ve Musul başkonsolosluklarını yeniden faaliyete geçirme döneminde bu ivmeyi diğer şehirlerde de sürdürmek istediklerini ifade eden Yıldız, şunları söyledi:"Her ikisi de hem Irak açısından hem de Türkiye ile ilişkiler açısından önemli şehirler. Buralarda başkonsolosluk açtığımız zaman vize başvuru merkezleri de açacağız. Şu an güney için vize başvuru merkezi sadece Bağdat 'ta var. Dolayısıyla diğer şehirlerde başkonsolosluklarımızı açtığımız zaman buralarda vize başvuru merkezi ofisleri de olmak durumda." - "Kerkük müstesna bir şehir"Fatih Yıldız, Kerkük'te başkonsolosluktan önce vize başvuru merkezi açılacağını belirterek, "Kerkük, Türkmen kardeşlerimizin varlığından dolayı Türkiye ile kan ve soy bağı içerisinde olan müstesna bir şehir. Onun ötesinde Kerkük’teki Arap, Kürt ve Hristiyanların da Türkiye ile köklü geçmişi ve olumlu bağları var." ifadelerini kullandı.Kerkük'e son aylarda iki ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Yıldız, "Görüştüğüm kentin tüm unsurlarının Türkiye'nin orada başkonsolosluk açma beklenti ve arzusu vardı. Bu (Başkonsolosluk), Kerkük'ün tüm unsurlarına erişecek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kerkük'e ekonomik, altyapı, ticaret ve diğer alanlardaki yatırımların koordine edileceği bir temsilcilik olacak." değerlendirmesinde bulundu. - "Necef'te başkonsolosluk hizmeti vermemiz önemli"Büyükelçi Yıldız, Necef'in önemini de şu sözlerle anlattı:"Necef, hem Irak hem de İslam alemi için önemli merkezlerden biri. Necef deyince Kufe ve Kerbela'yı da beraberinde düşünüyoruz. Her şeyden önce bizim için Ehlibeyt diyarı. Türkiye ve Türk vatandaşlarının Necef ve Kerbela gibi iki büyük merkeze olan teveccühleri bilinir. Konunun dini ve dini turizm boyutu da var. Yıl içerisinde önemli sayıda Türk vatandaşları buralara seyahat ediyor. Böyle bağlara sahip olduğumuz yerlerde de başkonsolosluk hizmeti vermemiz önemli."Necef ve Kerbela'nın Irak açısından aynı zamanda önemli ticaret ve ekonomi merkezleri olduğunu söyleyen Yıldız, Türkiye'nin bu şehirlerde aktif varlık göstermesinin mevcut ikili ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı.Fatih Yıldız, "Önümüzdeki dönemde Irak makamları nezdinde taleplerimizin takibini yapacağız ve üst düzey temaslarda da bunları gündemde tutacağız." dedi.

Müstesna İslam Muhabir Başkonsolosluk 

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