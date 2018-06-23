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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye'den Gazzeli yaralılara maddi ve manevi şifa (2) - İSTANBUL İzle

Türkiye'den Gazzeli yaralılara maddi ve manevi şifa (2) - İSTANBUL İzle



: - Filistinli yaralılardan Ahmed Ebu Riş ile röportaj - Cibaliya Mülteci Kampı'nda iki ayağından yaralanan Visam Sa'de ile röportaj - Gazzeli yaralılardan Fevzi Ebu Musa ile röportaj - Gazzeli yaralılardan Muhammed Ebu Dan ile röportajİSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALİVE - Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralanan ve tedavileri için Türkiye'ye getirilen Filistinliler, Türkiye'deki hastanelerde gördüğü muameleden maddi ve manevi her türlü hizmetten çok memnun kaldığını ifade ediyor.Türkiye'yi her açıdan "güvenli bir sığınak" olarak nitelendiren Filistinli yaralılar, Türk hükümetine, halkına, sağlık çalışanlarına ve polislere kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve güzel muameleden dolayı teşekkürlerini iletiyor.Refah Sınır Kapısından geçerek Türkiye'ye gelen Filistinli yaralılardan Ahmed Ebu Riş, Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaralandığını ve abluka altındaki Gazze'de tedavi imkanı olmadığı için Türkiye'ye geldiğini belirtti.
Türkiye'ye geliş yolculuğunda çektiği sıkıntıları anlatan Ebu Riş, "Sağ ayağımda tamamen his ve hareket kaybı olmasına rağmen çok acılar çektim. Sekiz gün bir camide konaklamak zorunda kaldım. Bu süre zarfında yaralarıma pansuman bile yapamadım." dedi.
"Türklerin kendisine maddi ve manevi çok destek verdiğini" belirten Ebu Riş, "Bizim yanımızda olan büyük Türk halkına ve hükümetine çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı. - Türkiye'ye teşekkürGazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda iki ayağından yaralanan Visam Sa'de de Gazze'deki imkansızlıklar nedeniyle Mısır'a sevk edildiğini ancak tedavi için beklemek zorunda kaldığından dolayı Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Türkiye'de çok iyi bir muamele gördüğünü ifade eden Sa'de, Türk hükümetine ve kendisine iyi muamelede bulunarak sağlık hizmeti sunan Türk doktorlarına da çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

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