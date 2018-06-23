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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye'den Gazzeli yaralılara maddi ve manevi şifa (1) - İSTANBUL İzle

Türkiye'den Gazzeli yaralılara maddi ve manevi şifa (1) - İSTANBUL İzle



: - Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İdris Kurtuluş ile röportajİSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALİVE - Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde yaralanan ve tedavileri için Türkiye'ye getirilen Filistinliler, Türkiye'deki hastanelerde gördüğü muameleden maddi ve manevi her türlü hizmetten çok memnun kaldığını ifade ediyor.Türkiye'yi her açıdan "güvenli bir sığınak" olarak nitelendiren Filistinli yaralılar, Türk hükümetine, halkına, sağlık çalışanlarına ve polislere kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve güzel muameleden dolayı teşekkürlerini iletiyor.AA muhabirine konuşan Başakşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İdris Kurtuluş, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan Filistinlilerin Ramazan Bayramından iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye getirildiğini söyledi.

Muhabir İsrail Sağlık Çalışanları Hükümet Saldırı 

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