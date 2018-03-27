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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Türkiye'den Erbil'e 6 ay sonra ilk direkt uçuş - ERBİL Video

Türkiye'den Erbil'e 6 ay sonra ilk direkt uçuş - ERBİL Video

- Erbil Uluslararası Havalimanından detay görüntüler - Otobüs ile terminale gelen yolcular - THY uçağın perona yanaşması - Yolcuların çıkış yapması - Budapeşte'de yaşayan Seyif Gaffur ile röportaj - THY'nin ilk uçağıyla Erbil 'e gelen Türk vatandaşı Işık Eren ile röportaj - Erbil 'de elektrik mühendisi olarak görev yapan Ali Bilgiş ile röportaj - Yolcuların çıkış yapmasıERBİL (AA) - Türkiye'nin, hava sahasını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından işletilen Erbil Uluslararası Havalimanı'na açma kararının ardından 6 ay aradan sonra İstanbul'dan ilk direkt uçuş gerçekleştirildi.
Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçak, 150'den fazla yolcusuyla yaklaşık 2,5 saat süren uçuşun ardından Erbil 'deki havalimanına yerel saatle 02.30'da iniş yaptı.Aslen Iraklı olan ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaşayan Seyif Gaffur adındaki yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuş yasağı kalkmadan önce Erbil 'deki ailesini ziyaret etmek için Habur'u kullanarak Irak'a girdiğini, bunun da kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Karayolunda saatlerce süren yolculuğun tam bir ızdıraba dönüştüğünü belirten Gaffur, Türkiye ve Erbil arasında direkt uçuşların başlamasının özellikle bölge halkına büyük kolaylıklar sağlayacağını dile getirdi.THY'nin ilk uçağıyla Erbil 'e gelen Türk vatandaşı Işık Eren de "Daha önce Şırnak ve Mardin üzerinden geliyorduk. Ortalama 10 saatten aşağı sürmüyordu. Şimdi ise iki saatte gelebiliyoruz." dedi.

Hava Sahası Uçuş Yasağı Muhabir Başkent 

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