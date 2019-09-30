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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Türkiye’den Azez’e okul desteği

- Türkiye’den Azez’e okul desteği

Açılan okuldan görüntü

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( AZEZ ) AZEZ

- Türkiye’nin destekleri ile Azez’de açılan 2 ortaokul ile Suriyeli çocuklar eğitimlerine devam edebilecek. Suriye’de yıllardır süren savaşta binlerce kişi hayatını kaybetmiş, evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalmıştı. Savaştan en fazla etkilenenlerin çocuklar olduğu Suriye’de de eğitim aksamıştı. Türkiye’nin destekleriyle Suriyeli çocuklar eğitimlerine devam etmeye çalışıyor. Türkiye Diyanet Vakfı’nın yardımlarıyla Suriye’nin Azez kentinde 2 ortaokul açıldı. Şehit Ahmed İbrahim Naffal adı verilen okulda bulunan 12 sınıfta Suriyeli çocuklar eğitimlerine devam edebilecek. Öğrencilere çanta ve okul malzemeleri dağıtımı yapıldı.
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