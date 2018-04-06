Türkiye'den Arnavutluk'ta acil tıp eğitimi - TİRAN
- Tiran Milli Acil Tıp Merkezi Başkanı Skender Brataj'ın konuşması - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün konuşması - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Acil Tıp Eğitimi kapsamında 60'tan fazla doktor ve hemşireye eğitim verilecekTİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından Kanser Haftası nedeniyle düzenlenen Arnavutluk 'taki doktor ve hemşirelere yönelik acil tıp eğitimi başlatıldı.Trakya Üniversitesi, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) iş birliğinde düzenlenen eğitimin başlaması sebebiyle gerçekleşen törende konuşan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavut doktor ve hemşirelerin her yıl Türkiye'de eğitim aldıklarını dile getirdi.Türkiye’nin son 15 yıldır özellikle sağlık alanında katettiği yolu anlatan Yörük, Türkiye Sağlık Bakanlığının yaklaşık 640 bin çalışanıyla ülke çapında günde 2 milyon hastaya hizmet verdiğini söyledi.
İki ülke halkları arasında yüzyıllara dayanan köklü dostluk ilişkilerine vurgu yapan Yörük, "Derin ve çok yönlü ilişkilerimizden aldığımız ilhamla iki ülke arasındaki ilişkileri daha somut iş birlikleri ve projelerle taçlandırarak, ortak bir geleceğe dönüştürme arzusundayız." dedi. Tiran Milli Acil Tıp Merkezi Başkanı Skender Brataj da bu tip eğitimlerin sağlık personelinin kapasitesini artırdığını kaydetti. İki ülke arasındaki anlaşmalar kapsamında son yıllarda farklı eğitimler düzenlendiğine dikkati çeken Brataj, Türkiye Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek, acil tıp alanında iş birliklerinin daha da artmasını ümit ettiklerini vurguladı.Acil Tıp Eğitimi kapsamında 6 ve 7 Nisan tarihlerinde ülkenin farklı yerlerinden 60'ın üzerinde doktor ve hemşireye, İleri Kalp Yaşam Desteği, Travma Yaşam Desteği, Hastane Öncesi Travma Yaşam Desteği ve İleri Travma Yaşam Desteği konularında eğitim verilecek.