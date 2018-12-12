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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye'den 400 Ürdünlü öğrenciye yardım - AMMAN

Türkiye'den 400 Ürdünlü öğrenciye yardım - AMMAN

- Başkent Amman 'daki Türk Hayır Cemiyeti binasında gerçekleşen yardım dağıtımı - Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün konuşması - Yardım alan öğrencilerden birinin teşekkür etmesiAMMAN (AA) - Ürdün'deki Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Hayır Cemiyeti iş birliğiyle 400 Ürdünlü öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yapıldı.Başkent Amman 'daki Türk Hayır Cemiyeti binasında gerçekleşen dağıtım sırasında Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu hazır bulundu.Dağıtım sırasında AA muhabirine açıklamada bulunan Eroğlu, YEE'nin dağıtım etkinliğindeki rolünün, yardımı yapan Türkiye'deki belediyeler ile Amman 'daki Türk Hayır Cemiyeti arasında aracılık yapmak olduğunu söyledi.

Eroğlu, yardımın, gerekli tüm kırtasiye malzemesiyle birlikte okul çantası, kışlık montlar ve ayakkabıdan oluştuğunu belirtti.
Büyükelçi Karagöz ise dağıtım sırasında yaptığı konuşmada, "Bu yardımlar, ileride gelecek yardımların basit bir kısmıdır. Sürekli Ürdünlü kardeşlerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Okul Çantası Muhabir Kırtasiye Malzemesi Öğrenciler 

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