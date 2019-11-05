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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 45'i göçmen sağlığı merkezini tercih ediyor - KONYA Haberi

Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 45'i göçmen sağlığı merkezini tercih ediyor - KONYA Haberi

- Konya 'nın Meram ilçesindeki Hadimi Göçmen Sağlığı Merkezinin dışarıdan görüntüsü - Açılış töreni - Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'nin konuşması - Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong - Ghi'nin konuşması - Sağlık ocağının içerisiTürkiye'deki Suriyelilerin yüzde 45'i göçmen sağlığı merkezini tercih ediyor - Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe: - "Bu yılın ilk 9 ayındaki verilere göre, Suriyelilerin yüzde 45'inin göçmen sağlığı merkezlerini tercih etmelerini sağladık" - "Ülkemizde geçici korunanlara yönelik sağlık hizmetleri kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 63 milyon muayene, 2 milyon yataklı tedavi, 2 milyon da ameliyat hizmeti verildi.
Hastanelerimizde 500 bin doğum gerçekleşti"KONYA - Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Bu yılın ilk 9 ayındaki verilere göre, Suriyelilerin yüzde 45'inin göçmen sağlığı merkezlerini tercih etmelerini sağladık." dedi.
Meşe, Konya 'nın Meram ilçesindeki Hadimi Göçmen Sağlığı Merkezinin açılışında, göçün insanlık tarihinin başlangıcından itibaren hep var olduğunu söyledi.

Anadolu'nun ise bugüne kadar milyonlarca göçmene ev sahipliği yaptığını ifade eden Meşe, Türkiye'nin en fazla mülteci ve sığınmacı barındıran ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.Meşe, Türkiye'de 4,9 milyon göçmenin yaşadığını belirterek, "Gönlümüzü ve kapılarımızı bize sığınan göçmenlere açtık. Onları bir yük değil misafir olarak gördük. Bunlara geçici koruma statüsü verdik. Sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere erişim hakkı tanıdık." diye konuştu.
Göçmen ve sığınmacılara verilen sağlık hizmetlerini anlatan Meşe, şunları kaydetti:"Ülkemizde geçici korunanlara yönelik sağlık hizmetleri kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 63 milyon muayene, 2 milyon yataklı tedavi ve 2 milyon da ameliyat hizmeti verildi.
Hastanelerimizde 500 bin doğum gerçekleşti. Ulusal aşı takvimine uygun olarak 6 milyon doz aşı yaptık. Her yıl ortalama 130 bin kişiye 112 Acil sağlık ekibimizle müdahale ettik. Temel ve koruyucuyu sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için 5'i Konya 'da olmak üzere toplamda 178 göçmen sağlığı merkezi açtık. Sıhhat projesi kapsamında 689 Suriyeli hekim ve uzman hekim, 958 Suriyeli ebe ve hemşire istihdam ettik. Bu yılın ilk 9 ayındaki verilere göre, Suriyelilerin yüzde 45'inin göçmen sağlığı merkezlerini tercih etmelerini sağladık. Bu rakamlar, verdiğimiz hizmetin büyüklüğünü ortaya koymaktadır." - "Bütün dünya Türkiye'yi alkışlamaktadır"Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong - Ghi ise sağlık merkezinin Kore'nin desteğiyle yapıldığını söyledi.

Açılışa davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Choi, "Ülkesinde 3,6 milyon Suriyeli mülteciyi kucaklayarak, sağlık ve eğitim gibi sosyal hizmetlerde onları Türk vatandaşlarından ayırmadan aynı hizmeti sunmasından dolayı bütün dünya Türkiye'yi alkışlamaktadır. Kore Hükümeti de Türkiye'nin bu cömert insani politikasına destek vermektedir." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.
Törene, Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, bazı sağlık çalışanları ile Suriyeliler katıldı.

Sağlık Ekibi Sığınmacılar Sosyal Hizmetler Sağlık Çalışanları Sağlığı Merkezi 

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