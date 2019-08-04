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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır Haberi

Türkiye'deki Somalili askerler göreve hazır Haberi

Milli savunma bakanlığının yayınladığı görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Askeri Öğrenci İsaf Komando Savunma Bakanlığı 


- Milli Savunma Bakanlığı, misafir askeri öğrenci olarak Türkiye'de bulunan Somalili askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden video yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video da, "Misafir askeri öğrenci olarak ülkemizdeki komando eğitimlerine başarıyla devam eden Somalili askerler, ülkelerinde barışın ve güvenliğin teminatı olarak görev yapacak" ifadeleri kullanıldı.
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