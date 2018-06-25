Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Türkiye'deki seçimleri şeffaf, yansız ve demokratik olarak vasıflandırıyoruz' - ANKARA İzle

'Türkiye'deki seçimleri şeffaf, yansız ve demokratik olarak vasıflandırıyoruz' - ANKARA İzle

"Türkiye'deki seçimleri şeffaf, yansız ve demokratik olarak vasıflandırıyoruz" - ANKARA - Ankara Palas'ta düzenlenen basın toplantısı - Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Potapenko başkanlığındaki gözlemci heyeti - Vladimir Potapenko'nun açıklaması"Türkiye'deki seçimleri şeffaf, yansız ve demokratik olarak vasıflandırıyoruz" - ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Potapenko: - "(Türkiye'de dün) Yapılan seçimlerin Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun yapıldığını, bunun için gerekli her koşulun sağlandığını teyit etmekteyiz. Misyonumuz yapılan seçimleri, şeffaf, yansız ve demokratik seçimler olarak vasıflandırmaktadır" - "Her şeyden önce Türkiye yönetimin uluslararası temsilcileri seçimlere davet etmesi, ülkenin açıklık, şeffaflık ve demokratik değerler çerçevesinde hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerini yürütme iradesini göstermektedir"ANKARA (AA) - Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Potapenko, "Yapılan seçimlerin Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun yapıldığını, bunun için gerekli her koşulun sağlandığını teyit etmekteyiz. Misyonumuz yapılan seçimleri, şeffaf, yansız ve demokratik seçimler olarak vasıflandırmaktadır." dedi.
Potapenko başkanlığındaki gözlemci heyeti, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki gözlemlerini Ankara Palas'ta düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu.ŞİÖ'nün Avrasya kıtasının üçte birini, dünya nüfusunun da yüzde 44'ünü temsil ettiğine dikkati çeken Potapenko, örgütün 14 yıl içinde 46 seçim misyonu üstlendiğini belirttti.Örgüt tarihinde ilk kez Türkiye'deki seçimleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak izlediklerini kaydeden Patopenko, 18 - 25 Haziran'da heyetin gözetim çalışmaları kapsamında seçimlerin hazırlanması ve yapılması sürecini takip ettiğini anlattı.Potapenko, "Her şeyden önce Türkiye yönetiminin, uluslararası temsilcileri seçimlere davet etmesi, ülkenin açıklık, şeffaflık ve demokratik değerleri çerçevesinde hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerini yürütme iradesini göstermektedir." ifadelerini kullanarak, misyonları kapsamında kendi alanlarında tecrübeli yasama, yürütme ve seçim mercilerinin temsilcisi 20 kişilik heyetle faaliyetlerini yürüttüklerini kaydetti.
Türkiye’deki ilgililerin gözlemlerin yapılabilmesi için her türlü imkan ve erişimi sağladığını vurgulayan Potapenko, şöyle konuştu:"Anladığımız bir şey var; seçimler biz yabancı gözlemcilerin görmesi için yapılan bir şey değil, Türk halkının sosyo - iktisadi gelişimini, kaderini belirlemek için yapılan bir seçimdi. Her şeyden önce yapılan seçimlerin Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun yapıldığını, bunun için gerekli her koşulun sağlandığını teyit etmekteyiz. Misyonumuz, seçimleri, şeffaf, yansız ve demokratik olarak vasıflandırmaktadır."Potapenko, Türkiye'yi cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini demokratik bir ortamda, başarıyla yapılmasından dolayı tebrik ederek, her alandaki çalışmalar için başarılar diledi.Basın toplantısı düzenleyen heyette Kazakistan Seçim Kurulu Üyesi Bahıt Meldeşov, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Görevlisi Yu Kaivan, Kırgızistan Yüksek Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdışaper Bekmatov, Pakistan Elçi Yardımcısı Syet Ali Asad Gillani, Tacikistan Merkez Seçim ve Referandum Kurulu Başkanı Bahtiyar Hudoyorzade, Özbekistan Seçim Kurulu Başkanı Mirza Ulubeg Abulsalamov ve Hindistan adına Anand Prakash da yer aldı.

Basın Toplantısı Cumhurbaşkanı Uluslararası Asya Kıtası Gözlemci Heyeti 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresinde KonuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası İstanbul Hukuk Kongresinde Konuştu
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!Türkiye Genelinde Kutlamalar Başladı!
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı