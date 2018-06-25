'Türkiye'deki seçimleri şeffaf, yansız ve demokratik olarak vasıflandırıyoruz' - ANKARA Haberi
"Türkiye'deki seçimleri şeffaf, yansız ve demokratik olarak vasıflandırıyoruz" - ANKARA - Ankara Palas'ta düzenlenen basın toplantısı - Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Potapenko başkanlığındaki gözlemci heyeti - Vladimir Potapenko'nun açıklaması"Türkiye'deki seçimleri şeffaf, yansız ve demokratik olarak vasıflandırıyoruz" - ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Potapenko: - "(Türkiye'de dün) Yapılan seçimlerin Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun yapıldığını, bunun için gerekli her koşulun sağlandığını teyit etmekteyiz. Misyonumuz yapılan seçimleri, şeffaf, yansız ve demokratik seçimler olarak vasıflandırmaktadır" - "Her şeyden önce Türkiye yönetimin uluslararası temsilcileri seçimlere davet etmesi, ülkenin açıklık, şeffaflık ve demokratik değerler çerçevesinde hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerini yürütme iradesini göstermektedir"ANKARA (AA) - Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Potapenko, "Yapılan seçimlerin Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun yapıldığını, bunun için gerekli her koşulun sağlandığını teyit etmekteyiz. Misyonumuz yapılan seçimleri, şeffaf, yansız ve demokratik seçimler olarak vasıflandırmaktadır." dedi. Potapenko başkanlığındaki gözlemci heyeti, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki gözlemlerini Ankara Palas'ta düzenlenen basın toplantısı ile duyurdu.ŞİÖ'nün Avrasya kıtasının üçte birini, dünya nüfusunun da yüzde 44'ünü temsil ettiğine dikkati çeken Potapenko, örgütün 14 yıl içinde 46 seçim misyonu üstlendiğini belirttti.Örgüt tarihinde ilk kez Türkiye'deki seçimleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak izlediklerini kaydeden Patopenko, 18 - 25 Haziran'da heyetin gözetim çalışmaları kapsamında seçimlerin hazırlanması ve yapılması sürecini takip ettiğini anlattı.Potapenko, "Her şeyden önce Türkiye yönetiminin, uluslararası temsilcileri seçimlere davet etmesi, ülkenin açıklık, şeffaflık ve demokratik değerleri çerçevesinde hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerini yürütme iradesini göstermektedir." ifadelerini kullanarak, misyonları kapsamında kendi alanlarında tecrübeli yasama, yürütme ve seçim mercilerinin temsilcisi 20 kişilik heyetle faaliyetlerini yürüttüklerini kaydetti. Türkiye’deki ilgililerin gözlemlerin yapılabilmesi için her türlü imkan ve erişimi sağladığını vurgulayan Potapenko, şöyle konuştu:"Anladığımız bir şey var; seçimler biz yabancı gözlemcilerin görmesi için yapılan bir şey değil, Türk halkının sosyo - iktisadi gelişimini, kaderini belirlemek için yapılan bir seçimdi. Her şeyden önce yapılan seçimlerin Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuata uygun yapıldığını, bunun için gerekli her koşulun sağlandığını teyit etmekteyiz. Misyonumuz, seçimleri, şeffaf, yansız ve demokratik olarak vasıflandırmaktadır."Potapenko, Türkiye'yi cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini demokratik bir ortamda, başarıyla yapılmasından dolayı tebrik ederek, her alandaki çalışmalar için başarılar diledi.Basın toplantısı düzenleyen heyette Kazakistan Seçim Kurulu Üyesi Bahıt Meldeşov, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Görevlisi Yu Kaivan, Kırgızistan Yüksek Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdışaper Bekmatov, Pakistan Elçi Yardımcısı Syet Ali Asad Gillani, Tacikistan Merkez Seçim ve Referandum Kurulu Başkanı Bahtiyar Hudoyorzade, Özbekistan Seçim Kurulu Başkanı Mirza Ulubeg Abulsalamov ve Hindistan adına Anand Prakash da yer aldı.