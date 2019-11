Türkiye'deki köpek gerçeği: Aynı barınakta kalan yüzlerce kimsesiz köpek yeni aile arıyor İzle

-PALETLERİN SÖKÜLMESİ

- Bursa'da yavruyken aileler tarafından satın alınıp yaşlanınca sokağa terk edilen 500'ün üzerinde cins köpek, Türkiye'deki hayvan sevgisi geçeğini gözler önüne serdi. Sahipleri tarafından terk edilen kimsesiz köpekleri unutmayan Bursa'daki Gönüllü Arama Kurtarma Ekipleri, kışı sıcak yuvalarında geçirmeleri için kendi elleriyle tahta kulübe yapıp doğada çeşitli bölgelere bıraktı. NAK, ANDA ve HEPAD tarafından hayata geçirilen projeyle, sokağa bırakılan köpeklerin artık başlarını sokacakları bir kulübeleri olacak. Ekipler, paletlerden yaptıkları kulübeleri Bursa’nın çeşitli noktalarına bırakarak sokaktaki köpeklerin soğuk kış aylarında barınmalarına imkan sağlayacak. Nilüfer Arama ve Kurtarma (NAK), ANDA Arama ve Kurtarma ile Her Eve Pati Derneği (HEPAD), anlamlı bir projeye imza attı. Sokağa terk edilen veya sokakta bulunan köpek veya diğer hayvanların barınabilmesi için kulübe yapmak için kolları sıvadı. Soğuk kış günlerinde hayvanların barınmaları için atıl vaziyetteki paletleri kullanan ekipler, ufak ama sıcak kulübeler elde etti. Kimi paletlerin çivilerini sökerken, kimi ise fazlalıklarını kesti. Sokakta bulunan köpekler için yapılan kulübelerin yapımı esnasında aralarda gezinen köpekler ise renkli görüntülere sahne oldu. Ekip olarak bir cana dokunmaya çalıştıklarını belirten Nilüfer Arama Kurtarma ekibinde görevli Pınar Bulmuş, “İnsan veya hayvan her türlü canlıyı kurtarmak için varız. Bursa’da 1 yıldır faaliyet gösteren Her Eve Bir Pati Dernek de böyle bir projenin başlaması için öncü oldu. 15 dönümlük bir arazide, 500’e yakın köpeğe ev sahipliği yapan bir dernek. Biz de bireysel olarak bu derneğe katkıda bulunmaya çalıyoruz. Bu barınakta çoğunlukla sahipleri tarafından terk edilmiş köpekler var. Burada bünyelerine kattıkları köpeklerin bakımlarını yaptıktan sonra sahiplendirmeye çalışıyorlar. Buradaki hayvanların ihtiyaçları bağışlarla karşılanıyor. Kırsaldaki canlıları da beslemek için bir projeye başlandı. Biz de dernek olarak 25 arkadaşımızla buraya geldik. Birlikte adım attığımız ANDA Arama Kurtarma Derneği’nden de 15’e yakın arkadaşımız yardıma geldi. Burada bulunan paletleri bozarak, üçgen şeklinde kulübeler yapıyoruz. Hedefimiz daha fazla hayvana dokunmak istedik. Hedefimiz 35’in üzerinde kulübe inşa etmek. Bu da bir kulübeye 4 köpek sığdığını düşünürsek, en az 100 cana dokunmuş olacağız” dedi.

Her Eve Pati Derneği (HEPAD) kurucusu Emre Demir ise, “Bursa Başköy'de kurmuş olduğumuz Pati Bahçesi'nde terk edilmiş, sokaklarda ve ormanlarda yalnızlığa ve çaresizliğe atılmış canlarımızı yeni yuvalarına kavuşana dek misafir ediyoruz. Burası insanların desteği ile ayakta duran bir yer. Gönüllülük esasıyla burada çalışıyoruz. İnsanlar boş zamanlarında belli sorumlulukları alarak buraya gelip yardımda bulunuyorlar. Buranın amacı köpeklerin sahiplenildikten sonra terk edilmelerini engellemektir. Çünkü insanlar çok kolay bir şekilde hayvan sahibi olabiliyorlar. Ancak çok kolay da onları alıp sokağa bırakabiliyorlar. Her şey bu kadar kolay olmamalıdır. Çünkü o hayvanlar sokakta yaşayamıyorlar. Bizim de her hayvanı alıp burada barındırma gibi bir gücümüz yok. Bir suçları olmadan onlar şu anda bu barınakta bulunuyor” diye konuştu.

Barınakta daha çok golden ve ster cinsi köpekler yer aldığını ifade eden Demir, "200’ün üzerinde golden var. Biz her gelen hayvanı sahiplendirmeye çalışıyoruz. Şu anda 500’ün üzerinde köpek var. Golden cinsi köpekler bir zamanın moda köpeğiydi. Çok paralar verilip insanlar tarafından bakılıyordu. Sorun almak değil, bakmaktır. Çünkü küçükken alınan sevimli köpekler, büyüdükçe bakım zorluğu artmaktadır. İnsanlar bunları düşünmeden aldıkları için kolaya kaçıp terk ediyorlar. Terk edilen köpekler ise yapamıyorlar. Şu anki akım ise küçük ırklar. Yemek artığı alıyoruz. Ancak bunları hasta ve zayıf hastalarda kullanıyoruz. Diğer köpekler için hazır mama kullanıyoruz. Günlük ortalama 15 pakete yakın mama tüketiyoruz. Mamaları da insanların desteği ile alıyoruz. Ayrıca toplanan pet şişe kapaklarıyla mama almaya çalıyoruz. Geri dönüşüme kazandırdığımız kapaklarla, 1 tona yakın mama karşıladık. En çok Amerika, Almanya ve İngiltere’ye yuvalandırma yapıyoruz. Amerika’nın golden köpek sahiplenme projesi devam ediyor. Kimi hayvanların deney için kullanıldığını iddia ediyor. Ancak gönderdiğimiz her köpeğin biz ailesini ve bulunduğu bölgeyi biliyoruz. Her köpeği takibini salıyoruz. Avrupa’da sokak hayvanı diye bir tabir yok. Orada her hayvanın bir ailesi var. Şu ana kadar biz 75 tane gönderdik" dedi.

