Türkiye'deki en büyük oryantalist tablosu sonbaharda ziyarete açılacak Haberi

-Yüzey korumadan detaylar

-Tabloda çalışma yapan uzmanlar

-Dr. Yasin Yıldız röp



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Fransız ressam Felix-Auguste Clement'e ait olan ve Türkiye'nin en büyük Oryantalist tablosu unvanına sahip 'Çölde Av', yeni yerinde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Fransız ressam Felix-Auguste Clement'e ait 35 metrekarelik devasa tablonun tekrar kasnağına oturtulmasının ardından sanatseverlerin ziyaretine açılması için restorasyon ve taşınma sırasında uygulamam yüzey korumasının kaldırılması çalışmalarına geçilmişti. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı koleksiyonuna kazandırılan Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu Çölde Av’ın hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. “Bizim açımızdan önemli bir mesleki deneyim oldu” 35 metrekarelik tablonun taşınma ve restorasyon çalışmalarının detaylarını Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız anlattı. Tablonun daha öncede taşınmaya çalışıldığını ancak gerçekleştirilemediğini ifade eden Yıldız, taşınma sürecinin önemli bir deneyim olduğunu söyledi.



Tablonun öneminden de bahseden Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, “Türkiye’de kayıtlarda rastlanan en büyük oryantalist tablo bu. Yıldız Sarayı envanterinde kayıtlı olması hasebiyle Yıldız Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından kurumumuz bünyesine katıldığı için bu şekilde envanterimize dahil edilmiş oldu. Bulunduğu mekandan buraya taşınabilmesi çok ciddi bir sorundu. Bizim açımızdan önemli bir mesleki deneyim oldu çünkü dünyada bu ebatta tablolarla ilgili buna benzer çalışmalar yapılıyor ama ülkemiz açısından önemli bir deneyim oldu. İçinde bulunduğu tarihi Sait Halim Paşa Yalısı’ndan daha önce de çıkarılmak istenmiş ancak ebatlarının büyüklüğü nedeniyle bu başarılamamış.” dedi.

“Oldukça heyecanlıyız” Dr. Yasin Yıldız, tabloyu taşırken hiçbir şeyin riske edilmediğini de ifade etti.

40 kişilik bir ekiple 24 saatte ancak taşınabilen tabloyu sanatseverlerle buluşturacakları için heyecanlı oldukları ifade eden Yıldız şöyle konuştu: “Bizim uzmanlarımız bir ay kadar gerekli araştırma ve tetkikleri yaptılar. Çünkü 150 yaşını aşmış bir tablodan söz ediyoruz. Sağlıklı bir şekilde getirilebilmesi için hiçbir şey riske edilmedi. Hangi tekniğin uygulanacağını karar verdikten sonra özel bir aparat ve yüzey koruma ile tablomuz önce konserve edildi, muhafaza altına alındı ve peşinden özel aparatlara rulo şeklinde sabitlenmek suretiyle buraya getirildi.

Sadece taşınması bile bir tam günü aldı. Yaklaşık 30-40 kişilik bir ekibin çalışmasıyla buraya geldi. Buradaki süreçte bir ayı aşıyor artık. Önce tablo tekrar kasnağına alındı. Şu an arkadaşlarımız tablo üzerinde yüzey koruma uygulamasını kaldırıyorlar. Bu çok mikroskobik bir çalışma, o da büyük oranda tamamlandı. Bütün bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da ilk defa geniş kitlelerle, sanatseverlerle buluşmuş olacak. Bu açıdan oldukça heyecanlıyız” dedi.

Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av"ın, kasımda sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor. “Çölde Av” tablosu Çerçevesi dahil 4,62x 7,75 santimetrelik ve 35 metrekarelik boyutuyla dünyanın sayılı eserlerinden biri sayılan 1865 tarihli tabloda, Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın da yer aldığı 13 kişilik bir avcı grubunun, çölde ceylan avı sonrası dinlenmesi ve avla meşgul olması yansıtılıyor. Mehmet Ali Paşa'nın torunu Sait Halim Paşa adına yaptırılan yalıda ilk monte edildiği yerde duran tablo, bugüne kadar yangın, baskın, restorasyon gibi geçirdiği birçok badireyi zarar görmeden atlatmasıyla "efsunlu" olarak nitelendiriliyor. (SA-HK-

