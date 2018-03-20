Türkiye'deki Afrinliler eve dönüş hazırlığında - HATAY
- Suriyeli sığınmacılar için açılan okulun müdürü Hasan Abu Ali ile röportaj - Çadırda yaşayan Afrinli Talal Kerduş ile röportajHATAY (AA) - EYÜP ELEVÜLÜ / CEM GENCO - Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Afrinli aileler, Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan memleketlerinin güven ve huzur ortamına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından yöre halkı büyük sevinç yaşıyor.Reyhanlı ilçe merkeziyle, bazı sınır köylerinde geçici ikamet eden Afrinli aileler, harekat ile memleketlerinin terörden arındırılmasının, huzur ve güven ortamı oluşmasının ardından memleketlerine dönmek için gün sayıyor.Afrin'e bağlı Meryemin köyünden Türkiye'ye gelen ve Suriyeliler için açılan bir okulun müdürlüğünü yapan Arap kökenli Hasan Abu Ali, teröristlerin evlerini yıktığını ve akrabalarını öldürdüğünü anlattı.Gençlerin terör örgütlerine katılması için çok uğraşıldığını belirten Ali, "Bu durumlara karşı çıkıldığı takdirde anne ve babaları rehin alıyorlardı. Evlere büyük zararlar verip yıkıyorlardı. Her şeyi alıp eziyet ediyorlardı. İstediklerini yaptırmak için her şeyi yapıyorlardı." dedi. - "Artık korku kalmadı"Ali, çocuklarının başına kötü şeyler gelmesinden endişe ettikleri için Türkiye'ye kaçtıklarını dile getirdi. Bazılarının farklı köylere gittiğini, kendilerinin de Hatay 'a geldiğini aktaran Ali, sözlerini şöyle sürdürdü:"İki yıldır Reyhanlı'da yaşıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı olduğu için çok mutluyuz. Bölgenin temizlenmesi ve rahatça eve gidebileceğimiz için çok mutluyuz. Akrabalarımız köylere dönmeye başladı. Bazı akrabalarımız ise güvenli ortamın tamamen sağlamasıyla dönecekler. Yakınlarımızla konuştum, onlar da çok mutlular. Diyorlar ki 'Evimize geri döndük, evlerimizi geri yapacağız. Artık korku kalmadı, kimse bize eziyet etmeyecek. Recep Tayyip Erdoğan ile Türk askerlerine minnettarız.' Memnun olduklarını, sevindiklerini ve kendilerine yardım edildiğini söylüyorlar."