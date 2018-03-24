Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Türkiye'deki Abhazya asıllı 10 bin kişi Abhazya vatandaşlığı aldı

- Türkiye'deki Abhazya asıllı 10 bin kişi Abhazya vatandaşlığı aldı

Törenden görüntüler

Vatandaşlık Sürgün Devlet Nişanı Anavatan 2008 Yılı 

-röportajlar
-detay

( SOHUM ) SOHUM

- Kafkas savaşları sırasında Anadolu’ya sürgün edilen 10 bin Abhazya asıllı Türk vatandaşı, Abhazya vatandaşlığı aldı. Rus-Kafkas savaşları sırasında Anadolu’ya sürgün edilen Abhaz ve Çerkesler, Abhazya ve Gürcistan arasında 1992-1993 yılında yaşanan büyük bir savaşta Abhazya’nın bağımsızlığından yana saf tutup, Abhazya’nın zaferinde önemli rol oynadı. Savaştan sonra 23 Mart 1993 yılında Abhazya’nın Kurucu Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba’nın girişimleriyle, Türkiye, Suriye, Ürdün ve Avrupa’da yaşayan Abhazların Abhazya’ya dönmesi için Abhazya Devlet Geri Dönüş Komitesi kuruldu. Komitenin kuruluşunun 25'inci yılında 10 bin Türk vatandaşının Abhazya vatandaşlığı aldığı açıklandı. Abhazya’nın başkenti Sohum’da düzenlenen Abhazya Devlet Geri Dönüş Komitesi kuruluşunun 25. yılı etkinliklerine ise Abhazya Devlet Başkanı Raul Hacımba ve Abhaz asıllı CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç da katıldı.
Türkiye'den 10 bin kişi vatandaşlık aldı Dünya Abhaz-Abazin Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hapat, Geri Dönüş Komitesi konusunda bilgi vererek, "Abhazya’nın Kurucu Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba geleceği okuyabilen bir liderdi. Ülkenin geleceği ve bekasının Abhazya dışında yaşayan Abhazlar ile sağlanabileceğini bildiği için komiteyi kurdu. Komite çok önemli çalışmalar yaptı. Bundan sonra da Türkiye diasporası başta olmak üzere çok ciddi çalışmalar yapacak" dedi.
Türkiye’deki Abhazları temsil eden Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Atanur Aksoy ise, "Vladislav Ardzınba’nın girişimleriyle, büyük sürgünle dünyanın 56 ülkesine göç eden Abhazların Abhazya’ya geri dönmesi için Geri Dönüş Komitesi kurulmuştu. 25 yıl içerisinde önemli çalışmalar yapıldı. Biz Abhazya’yı yönetenlere Geri Dönüş Komitesi’nin bakanlığa dönüştürülmesini öneriyoruz. Sovyetler döneminde Türkiye’den Abhazya’ya ulaşımda problemler yaşandığı için Abhazlar anavatanlarına gelemiyordu. 2008 yılına kadar da Abhazya’ya ulaşım ve ekonomik ambargo uygulanıyordu. 2008 yılında Rusya’nın Abhazya’yı tanımasıyla birlikte Abhazlar anavatanlarına ulaşım sağlayabilmeye başladı.
Bu süreçte Türkiye’den 10 bin kişi Abhazya vatandaşlığı aldı" ifadelerini kullandı. Devlet nişanı verildi Sohum’da yapılan törenlerde 3. dereceden ‘Ahıdz-Apşa’ olarak bilinen devlet nişanı Türkiye’den Abhazya savaşına katılan, savaşta etkin rol oynayan kişilere verildi.
Türkiye’den Necdet Agumba, Bülent Ayuzba, Zülfü Achuzba, Aycan Bediya, Soner Gogua, Erkan Kutarba, Adem Mahariya, Ekrem Hişba, Zerrin Şamba, Cemalettin Ardzınba, Ardeşen Bganba ve Oktay Ckotua Suriye’den Ahmet Marşan, Şerafeddin Marşan Abhazya’dan Aida Kvitsinia, Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba tarafından takdim edilen nişanlarını aldı.
İlgili Foto Galeriler
Kuveyt Emiri Cabir El Sabah Ankara'daKuveyt Emiri Cabir El Sabah Ankara'da
Afrinliler Mehmetçik İle Cuma Namazı KıldıAfrinliler Mehmetçik İle Cuma Namazı Kıldı
Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını bulduMehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu
Mehmetçik Afrin'de Gece DevriyesindeMehmetçik Afrin'de Gece Devriyesinde
İşte PKK'lı Yöneticilerin Lüks Villalarıİşte PKK'lı Yöneticilerin Lüks Villaları
Başlangıcından Bu Yana Zeytin Dalı HarekatıBaşlangıcından Bu Yana Zeytin Dalı Harekatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı