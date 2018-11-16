Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Türkiye’de Yetişen Sebze Ve Meyveler Irak Piyasasının Vazgeçilmezi İzle

- Türkiye’de Yetişen Sebze Ve Meyveler Irak Piyasasının Vazgeçilmezi İzle

Meyve sebze hali detay

( ERBİL ) - Türkiye’de yetişen sebze ve meyveler Irak piyasasının vazgeçilmezi ERBİL

Fiyat Artışı Karayolları Ekonomik Yaptırım Merkezi Yönetim Kontrol Noktası 


- Irak'ın meyve ve sebze piyasasını Türkiye’den gelen ürünler rahatlatınca, daha kaliteli bulunan Türk ürünleri Irak piyasanın vazgeçilmezi oldu. Irak meyve ve sebze piyasasının büyük bir kısmı Türkiye’den gelen ürünlerden oluşuyor. ABD’nin İran’a uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve Suriye’deki savaş nedeniyle, Irak'ta başta domates ve patates olmak üzere diğer sebze ve meyvelerin fiyatlarında ciddi artış meydana geldi. Ülkede fiyat artışının durdurulması için ithalatın büyük bir bölümü Türkiye’den yapılmaya başlandı. Türkiye’de yetişen ürünlerden gayet memnun olan hal çalışanları ve müşteriler, son dönemlerde fiyatı 2 bin Irak dinarına (1,5 dolar) ulaşan domates fiyatlarının Türkiye’den gelen ithal ürünler sayesinde düştüğünü dile getiriyor. Ayrıca Türkiye’den gelen ürünlerin kalite ve lezzetinin rakiplerine nazaran çok daha iyi olduğunu söyleyen hal çalışanları, bu sebeple ülkenin güneyinden de sipariş aldıklarını söyledi.

Güneyde fiyat artışı devam ediyor Türkiye'den gelen ürünler karayoluyla Irak'a girdiği için ilk önce Kuzey Irak'ta fiyatlar düşmeye başladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentindeki en büyük meyve halinde bulunan sebze ve meyvelerin çoğu Türkiye’den kara yoluyla geliyor. Türk meyve ve sebzelerinin ülkenin kuzeyindeki fiyatları düşürmesine rağmen ülkenin güneyinde tam tersi yaşanıyor. Irak merkezi yönetiminin IKBY’ye bağlı Erbil, Süleymaniye ve Musul karayolları üzerinde gümrük kontrol noktası kurmasından dolayı ülkenin güneyinde fiyatlar artmaya devam ediyor. Öte yandan yılda 185 bin ton domates tüketen IKBY’de yerli ürünler piyasanın sadece yüzde 20’sini oluşturması daha fazla ithalatın yapılmasının önünü açtı.
İlgili Foto Galeriler
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de GörüntülendiAdil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi
Sosyal Medyada David Beckham ÇılgınlığıSosyal Medyada David Beckham Çılgınlığı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı