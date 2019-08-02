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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Türkiye’de ilk kez anne ve anne adayları, Üsküdar’da Emzirme Şenliği’nde buluştu

Türkiye’de ilk kez anne ve anne adayları, Üsküdar’da Emzirme Şenliği’nde buluştu

bebek yarışmaları

Yarış Bebek Anne Adayları Bağışıklık Sistemi Emekleme Yarışı 

-bebekler
-aileler ile röportaj
-başka ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar Belediyesi, Emzirme Haftası dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı ve TEMA Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği’nin desteğiyle, tüm anneleri ve anne adaylarını Emzirme Şenliği’nde bir araya getirdi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen şenlikte anne sütünün bebeğe olan önemine vurgu yapıldı. Anneler ve dünyanın en kutsal varlıkları olan annelik makamına adım atmak için günleri sayan anne adaylarına yönelik, anne ve bebek sağlığıyla ilgili doğru bilgilendirmelerin yapılacağı şenlikte, birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlendi.
Anne ve anne adayları ile çocukların katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yarışmanın kazananı olan anne ve anne adaylarına sürpriz hediyeler verildi.
Bebekler arası emekleme yarışı yapılırken babalar ise kızlarının saçını ördü. Şenliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bizim Nakkaştepe Millet Bahçemiz çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Burada emzirme şenliği adı altında Sağlık Bakanlığımız, TEMAS Derneğimiz ve Üsküdar Belediyemizin işbirliği ile annelere ve adaylarına yönelik bir şenlikte bir araya geldik. Buradaki amacımız, özellikle son yıllarda çocukların emzirilme konusunda arzu ettiğimiz noktada değiliz. 2 yaşına kadar çocukların emzirilme konusunda maalesef gerilerdeyiz. Çocukların gelişimi için 2 yaşına kadar anne sütünde daha sağlıklı başka bir gıda üretilmemiştir. Mamaların anne sütünü alması mümkün değildir. İşte biz de Üsküdar Belediyesi olarak bu noktaya işaret etmek istiyoruz. Annelerin çocuklarına sunabileceği en güzel gıda anne sütüdür. Anne sütünden çocuklarınız mahrum etmeyin. Çocukların sağlıklı gelişmesi, beslenmesi, bağışıklık sistemini gelişebilmesi açısından anne sütü gibisi yoktur” dedi.
Şenliğe katılan anne ve babalar Üsküdar Belediyesi'ne böyle bir etkinlik yaptığı için teşekkür ettiklerini söylediler.
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