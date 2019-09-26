Türkiye'de ilk 'Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi' İzle

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( SAMSUN - ÖZEL) Türkiye'de ilk "Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi"- 'Sıfır Atık' projesi uygulanan tesiste kurumlardan toplanan yemekler mamaya dönüştürülüyor SAMSUN



- Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde kurulan ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan “Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi'nde her gün kurumlardan toplanan yemekler ile bin hayvana yetecek mama üretimi yapılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisinde kurulan Kedi ve Köpek Mama Üretim Tesisi, hayvan barınağı içinde bulunması nedeniyle Türkiye'de ilk olma özelliği gösteriyor. 500'ü kedi, 500'ü köpek olmak üzere toplam bin hayvanın bulunduğu Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde kedilere günlük 30 kilogram, köpeklere ise 150 kilogram mama üretiliyor. Yılda ortalama dönemler halinde 10 bin hayvanın bakıldığı hayvan merkezinde 'Sıfır Atık' projesi uygulanarak belediye bütçesine katkı sağlanıyor. Tesisi içerisinde kurulan makineler sayesinde yemekler israf olmuyor, artan yemekler konserve edilerek soğuk hava depolarında saklanıyor. "Organik gıdaların çöpe dönüşmesini önlemek için böyle bir çalışma içerisine girdik" Hayvanların günlük yemek ihtiyaçlarını Mama Üretim Tesisinde üreterek 'Sıfır Atık' projesini uygulandıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Nurhan İşler, "Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi 5 üniteden oluşuyor. Klinik birimimiz, Kedi Kasabası, Evcil Hayvan Mezarlığı, Sahiplendirme Alanlarımız ve Kedi, Köpek Mama Üretim Tesisimiz bulunuyor. Mama Üretim Ünitesini biz 2018 yılında projelendirdik. Şu anda ise geliştirme çabalarımız devam ediyor. Bu alanımız Sıfır Atık projesi ile zenginleştirerek götürmeye çalıştığımız bir alandır. Ülkemizde 'Sıfır Atık' projesi önemli bir konu olduğundan dolayı bizler de bu konu üzerinde kamu ve kuruluşlardan veya başka işletmelerden artan organik gıdaların çöpe dönüşmesini önlemek için böyle bir çalışma içerisine girdik. 'Sıfır Atık' projesi kapsamında Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşların veya diğer işletmelerin birçoğu organik atıkların tamamını hayvan barınaklarına yönlendiriyorlar" dedi.

"Hayvan barınaklarına yönlendirme son nokta olarak gösteriliyor" Önceki dönemlerde barınaklara atılan organik atıkların birçoklarının katı atık depolama sahalarına gittiğini söyleyen Veteriner Hekim Nurhan İşler, "Bunun doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için bütün yemeklerin veya gıda atıklarının bir entegre sistemi içerisinde işlemek sureti ile hayvanlara gıda dönüşümü projesi olarak ortaya çıkardık. Kuruluşların bizlere getirdiği organik atıkları barınak içerisinde kurulan mama üretim ünitesine içerisindeki makineler ile işleme sonrasında hayvanlara yem olarak sunmaktayız. Bu genel anlamda 'Sıfır Atık' projesine destek verdiği gibi belediyemizin de bütçesine inanılmaz derecede katkı sağlamaktadır. Barınak içerisinde dönemler halinde yılda 10 bin hayvan geçiyor. 500 kedi, 500 köpek olmak üzere toplamda bin hayvan sürekli burada kalıyor. Bunların içerisinde engelli olan hayvanlar, doğum yapmış hayvanlar, lohusa da olanlar var. Bu hayvanlar alan içerisinde geri dönüşümü olmayan hayvanlardır. Hayvanlar için elimizde gelen her şeyi yapıyoruz" diye konuştu.



