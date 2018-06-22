Türkiye’de ilk kedi tedavi ünitesi Bursa’da açılıyor İzle

-kedi merkezi inşaatından detaylar

-başkan ile röp.

-kedilerden detaylar



( BURSA -HD) BURSA



- Türkiye’nin ilk kedi tedavi ünitesi Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’da açılıyor. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan kedi tedavi ünitesi Türkiye’de bir ilk olacak. Avrupa'nın en büyük ve en modern tesisi olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, binlerce can dostuna sahip çıkmaya devam ediyor. Sokak hayvanlarına 10 yıldır hizmet veren merkez, yine bir ilke imza atıyor. Merkez bünyesinde yapımına başlanan merkezde sahipsiz kediler için yeni doğan ünitesinden ortopedik rahatsızlıkların tedavisine kadar birçok ünite yer alacak. Ağır enfeksiyonlar, yeni doğan, ortopedik rahatsızlıkların tedavisi ve üst solunum yolları hastalıkları gibi ünitelerinin bulunacağı bina hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kedilerle ilgili yeni bir bina inşa ediyoruz. Şu an iç dizaynının tamamlanması kaldı. Bir önceki yerinde kedi ve köpekler aynı alanda bakımları yapılıyordu. Bu merkezin açılmasıyla birlikte diğer binada sadece köpeklerin bakımı gerçekleştirilecek. 120 metrekare kullanım alanı olan yeni binada ise 4 oda ve bir muayene odası olacak. Türkiye’de ilk defa Bursa’da inşa edilen bu bina önümüzdeki 2 ay içerisinde hizmet vermeye başlayacak. Yaklaşık 150 bin liraya mal olan bu binada kedilere mahsus kullanılan alet ve malzemeler bulunacak” dedi.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde şu anda 450 köpek, 350 kedinin mevcut olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “2018 yılının ilk 6 ayı içerisinde 2 bin 500’e yakın hayvanın bakımı gerçekleştirilirken, bunların 700’üne yakını ameliyat oldu. Daha sonra kısırlaştırılarak, vatandaşların zarar görmeyeceği şekilde doğal ortamlarına bırakıldı. Vatandaşlarımız buraya gelerek kedi veya köpek sahibi olabiliyor. 2018 yılının ilk 6 ayında 150 hayvan vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmiş durumda” diye konuştu.



