Türkiye’de ilk defa Muğla genelindeki tüm okullarda uygulandı Haberi

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( MUĞLA )- Öğrencilerin öğretmen ve şubeleri için kura çekildi- Türkiye’de ilk defa Milli Eğitim bünyesindeki okullarda eğitimde fırsat eşitliğinin gözetilmesi amacıyla Muğla genelindeki tüm okullarda anasınıfı ve ilkokul 1. Sınıfa başlayacak öğrencilerin sınıfları ve öğretmenleri çekilen kur’a ile belirlendi. MUĞLA



- Geçen yıllarda bazı okullarda sınıf belirleme sürecinde yaşanan ‘torpil’ iddialarının ortadan kaldırılmasına yönelik Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk defa il genelindeki tüm okullarda eş zamanlı anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin şube ve öğretmenleri için kura çekimi yapıldı. Kuralar veliler huzurunda çekildi Eğitimde fırsat eşitliğinin gözetilmesi açısından gerçekleştirilen kura çekiminde Muğla genelindeki 295 okulda 24 bin 275 öğrencinin şubesi ve öğretmeni belirlendi. Her okulda belirlenen Şube Belirleme Komisyonları tarafından velilerin önünde gerçekleştirilen kura çekimine velilerin yanı sıra öğretmeni ve şubesi belirlenecek minikler de katıldı.

24 bin öğrencinin kurası çekildi Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2019-2020 eğitim-öğretim yılında İl genelinde tüm resmi okullarımızda İlkokul 1. sınıf, Anasınıfı, Bağımsız Anaokulu ve Uygulama anasınıflarına yeni kayıt olan öğrencilerimizin şube ve öğretmenlerinin belirlenmesi için, 13 İlçemizde eş zamanlı olarak ‘Şube Belirleme Komisyonları tarafından’ velilerin huzurunda kura işlemi gerçekleştirildi.

İlimiz genelinde 295 resmi İlkokulda 1. sınıfa başlayan 11 bin 255 öğrencimiz ve 22 Bağımsız Anaokulumuzda, 278 resmi anasınıfımızda toplam 13 bin 123 öğrencimizin şubeleri ve öğretmenleri kura ile belirlendi” denildi. Veliler memnun Türkiye’de ilk defa sadece Muğla genelindeki tüm milli eğitime bağlı okullarda eş zamanlı gerçekleştirilen öğrencilerin şube ve öğretmen kura çekimi velileri de memnun etti. Veliler, “Milli Eğitim Müdürlüğü doğru bir karar alarak bu uygulama ile insanların kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Herkesin gözü önünde kura çekilişi yapıldı ve çocuklarımızın hem öğretmeni, hem de şubesi belirlendi. Geçen yıllarda özel sınıf, öğretmen tercihi, şube tercihi gibi çok sayıda olumsuzluklar yaşandı. Bu kura ile bu olumsuzlukların tamamen ortadan kalktı. Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bu uygulaması için teşekkür ediyoruz” dediler. Öğrenciler yeni sınıflarında uyum eğitimine alınacaklar Milli Eğitim Bakanlığının 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde okula yeni başlayan öğrencilere ‘Uyum Eğitimi’ verilecek. Öğrencilere kura ile belirlenen şubelerinde yeni öğretmenleriyle, eğitim görecekleri okulları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla uyum eğitimleri verilecek. İlk ders 9 Eylül 2019 Pazartesi günü Ülkemiz genelinde 9 Eylül 2019 Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizde çalan ilk ders ziliyle birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlayacak.

