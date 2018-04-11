Türkiye'de daha önce görülmeyen kuş türü, Hatay'da gözlendi İzle
- Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan'ın gözlem yapması - Ali Atahan ile röportaj - Kuş fotoğrafı - Önemli göç yolu üzerinde bulunan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay 'da, yapılan gözlemlerde Güney Asya'da bulunan Küçük Tarlakuşu görüldü - Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Atahan: - "Küçük Tarlakuşu ile Türkiye'de şu ana kadar saptanan kuş türü sayısı 485'e, Hatay 'da ise 364'e ulaştı"HATAY (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN - İklim özellikleri, zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla önemli göç yolları üzerinde bulunan ve birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan Hatay 'da bu yıl yapılan gözlemlerde, daha önce Türkiye'de hiç görülmeyen Küçük Tarlakuşu objektiflere takıldı.Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de en fazla kuşun Mersin ve Samsun'dan sonra Hatay 'da gözlemlendiğini söyledi.
Türkiye genelinde şu ana kadar saptanan kuş türü sayısının 485 olduğunu ifade eden Atahan, Hatay 'da da yapılan gözlemlerle yeni kuş türlerinin listeye eklendiğini bildirdi.Kentte son olarak yaptıkları gözlemlerde Küçük Tarlakuşu'nun (Alauda gulgula) objektiflere takıldığını aktaran Atahan, şöyle devam etti:"İklim özellikleri ve bitki örtüsüyle Hatay , kuşlar için önemli bir göç yolu. Ayrıca kentimiz, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl Subaşı Kuş Gözlem ve Kelebek Derneği üyeleri Mehmet Atahan ve Ahu İlbeyi ile yaptığımız gözlemde, daha önce ülkemizde hiç görülmemiş bir kuş türü olan Küçük Tarlakuşu'nu (Alauda gulgula) saptadı. Anavatanı Güney Asya olan, İran doğusundan Kamboçya'ya kadar olan bölgelerde yaşayan Küçük Tarlakuşu, bize en yakın İsrail'de az sıklıkta, kışın ve göç aylarında gözleniyor. Şu an kuş göçlerinin aktif olduğu bir dönemdeyiz. Hem süzülen büyük boylu kuşlar hem de ötücüler gibi küçük kuşlar kuluçkaya yatacağı bölgelere göç ediyorlar. Avrasya ile Afrika'da bulunan ve göç etme karakterine sahip herhangi bir kuş türüne arazide denk gelmek mümkün. Küçük Tarlakuşu ile Türkiye'de şu ana kadar saptanan kuş türü sayısı 485'e, Hatay 'da ise 364'e ulaştı."Atahan, Küçük Tarlakuşu'nun en ayırt edici özelliğinin birincil telek tüylerinin kısalığı, gagasının uzun ve sivri, kuyruğunun ise kısalığı olduğuna dikkati çekti.Türkiye'de daha önce rastlanmayan Doğu Asya kökenli Pasifik İncirkuşunu, ilk kez Hatay 'ın Samandağ ilçesinde gözlemlediklerini hatırlatan Atahan, kentte ayrıca anavatanı Uzak Doğu olan Moğol İncirkuşu ile Sibirya kökenli Yeşilsırtlı İncirkuşu'nu da gözlemlendiğini belirtti. Atahan, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan ve Türkiye'de çok az sayıda bulanan, anavatanı Anadolu ve Kazakistan arası bölge olan Dikkuyruk ördeği ile yine tehlike altındaki Sakalli akbabanın, Ötücü Kuğu, Telli Turna'nın da gözlemleyerek kayıt atına aldıkları türler arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.